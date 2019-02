Pomsta chutí najlepšie ľadovo vychladená

BRATISLAVA 20. februára 2019 (WBN/PR) – Kehoe je luxusné lyžiarske stredisko, kde sa teplota drží na -10 °C a polícia tu nemá toho veľa na práci. Až kým vodičovi snežného pluhu Nelsovi Coxmanovi (Liam Neeson) nezavraždia syna. Stane sa tak na objednávku drogového bossa menom Viking (Tom Bateman). Smútok sa postupne mení na hnev a Nels nedokáže myslieť na nič iné, len na pomstu. Vyzbrojený ťažkou technikou a vedomosťami z detektívnych románov začne po jednom likvidovať členov kartelu. A sneh na svahoch okolo mesta postupne mení svoju farbu zo žiarivo bielej na krvavo červenú…

Pôvodný film Boj snežného pluhu s mafiou nórskeho režiséra Hansa Pettera Molanda (prezývaného nórsky Ridley Scott), v ktorom v roku 2014 zahviezdil Stellan Skarsgard, mnohí prirovnávali k Fargu bratov Coenovcov či prvým filmom Quentina Tarantina – najmä vďaka vtipným dialógom. Preto bol americký remake len otázkou času a producenti si ako režiséra vybrali opäť talentovaného Nóra.

Nový scenár pod názvom MRAZIVÁ POMSTA sa až na zopár nevyhnutných úprav drží pôvodnej línie čiernej komédie, ktorá nešetrí ani jednu z postáv a uťahuje si zo všetkých – bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, a aký je ich pôvod. Presne ako jedna z jej hlavných postáv – drogový kráľ, ktorý sa díva zvrchu na všetkých, a je mu jedno, či je niekto čierny, gay alebo domorodec. A pri hlavnej postave si divák tiež nemôže byť na čistom – Nels najskôr dostane cenu Občan roka a vzápätí je z neho kriminálnik ťažkého kalibru. Pomsta z neho urobila iného človeka – a to sa môže stať každému z nás. Bez ohľadu na to, akým dobrým človekom bol predtým.

Liam Neeson hráva tvrdých a neúprosných chlapíkov pomerne často. Nie je veľa hercov, ktorí majú na svojom konte nominácie na Oscara (Schindlerov zoznam) a zároveň akčné sci-fi a fantasy trháky (Star Wars, Batman) či úspešné animované filmy (Lego). S úctyhodným počtom 126 filmových titulov, vstúpil dnes 66-ročný herec do sveta akcie iba pred desiatimi rokmi, kedy zažiaril v hlavnej úlohe dnes už kultovej snímky 96 hodín. Nakrúcanie svojho najnovšieho akčného thrilleru si charizmatický herec, ktorý kedysi dávno robil vodiča kamiónu pre Guiness, užíval v plnej miere. „Musel som riadiť 3 rôzne typy snežných pluhov,” spomína s úsmevom. „Mali sme tam perfektného chlapíka, ktoý ma to učil. Bože, to sú neskutočné stroje! Sú schopné odhadzovať sneh až do vzdialenosti 50 metrov. Keď sedíte v kabíne, uvedomujete si silu tej mašiny, ktorá pradie pod vami. A sú nádherné. Odvtedy mám úplný rešpekt voči chlapom, ktorí odpratávajú v zime cesty. Vyzerá to nádherne, ale je za tým kus tvrdej roboty.”

Thriller a čierna komédia v jednom vstupuje do kín už 21. februára. MRAZIVÁ POMSTA sa chce rovnako ako jej hlavná postava pomstiť každému. A z každého si spraviť srandu. Neušetrí nikoho, nijaké väčšiny či znevýhodnené menšiny. Ale má to svoj účel – upozorniť divákov, že nikto neujde svojmu osudu a musí sa potýkať s každennou realitou bez toho, aby tušil, čo mu ďalší deň prinesie.