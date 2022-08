Ponuka EUROPA EXPRES sa teší obľube. Od januára do júna 2022 s ňou cestovalo takmer 190 000 zákazníkov

S ponukou EUROPA EXPRES je možné cestovať z Bratislavy do Zürichu namiesto 136,70 € za 39,00 €

Ponuka prispela k značnému nárastu počtu všetkých predaných dokladov do zahraničia

EUROPA EXPRES sa teší výnimočnej obľube zo strany cestujúcich. Z tejto cenovo mimoriadne výhodnej ponuky sme od januára do júna tohto roku predali takmer 190 000 cestovných dokladov.

Jednosmerný lístok z ponuky EUROPA EXPRES je možné zakúpiť si do 1. aj 2. vozňovej triedy na cesty zo Slovenska do Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Chorvátska alebo opačne.

Výhodné ceny cestovných lístkov z tejto ponuky prispeli aj k značnému nárastu počtu všetkých predaných dokladov do zahraničia. Ukazuje to rozdiel medzi predajom medzinárodných cestovných dokladov pred jej zavedením na konci roka 2018 a v súčasnosti.

Zatiaľ čo sme v roku 2018 predali za január až jún do Nemecka 1 400 dokladov, v roku 2022 to bolo za rovnaké obdobie 6 500 dokladov. Čo sa cestovania do Švajčiarska týka, nárast počtu predaných cestovných lístkov je ešte signifikantnejší. Za január až jún roka 2018 sme predali do Švajčiarska niečo cez 800 dokladov, v roku 2022 to za rovnaké obdobie bolo cez 7 400 dokladov. Ukázalo sa tak, že ponuka EUROPA EXPRES má v náraste počtu predaných dokladov do zahraničia výrazný vplyv.

Aktuálne je najvyhľadávanejšou krajinou v rámci ponuky EUROPA EXPRES Česká republika, druhou najpopulárnejšou krajinou sa stalo Maďarsko a tretie je Rakúsko.

Rakúsko je aktuálne tretia najobľúbenejšia destinácia v rámci ponuky EUROPA EXPRES. Foto: ZSSK

A prečo je EUROPA EXPRES teda taká výhodná? Napríklad, kým cena štandardného medzinárodného cestovného lístka na trase Bratislava – Zürich je 136,70 € pre jednu osobu v druhej vozňovej triede, s ponukou EUROPA EXPRES je možné cestovať v rovnakej triede, v rovnakom vlaku a s rovnakým štandardom cestovania už od 39,00 €.

Z Košíc do Berlína sa s ponukou EUROPA EXPRES zase cestujúci prevezie vlakom od 39,00 €, zatiaľ čo štandardný medzinárodný lístok na tejto trase stojí 165,60 €.

Výhodné ceny sú aj z Bratislavy do Prahy (od 13 eur), Viedne (od 9 eur), Bernu (cez Rakúsko od 49 eur), Budapešti (od 10 eur), Varšavy (cez Česko od 29 eur), Ľubľany (cez Rakúsko od 37 eur) a Záhrebu (cez Rakúsko a Slovinsko od 44 eur).

Ponuka EUROPA EXPRES je však limitovaná a má niekoľko cenových stupňov. Najvýhodnejšie ceny preto vieme garantovať len pre tých najrýchlejších, ktorí si ju zakúpia v predpredaji. Viac informácií nájdete na našej stránke – https://www.zssk.sk/cestujeme-vyhodne/ceny-zlavy-zahranicie/europa-expres/.

Niektoré cestovné doklady z tejto ponuky si môžete kúpiť aj prostredníctvom našej internetovej stránky www.zssk.sk, konkrétne do Maďarska, Česka, Nemecka, Švajčiarska a Poľska, pričom však platia odlišné podmienky podľa obchodných podmienok e-shopu. Práve cez stránku sme od januára do júna predali takmer 65 000 lístkov, čo tvorí 35 % z celkového predaja ponuky EUROPA EXPRES. V priebehu tohto roka taktiež plánujeme spustenie predaja lístkov z tejto ponuky prostredníctvom našej aplikácie Ideme vlakom – https://www.zssk.sk/ideme-vlakom/.

Do švajčiarskeho Zürichu sa dá s ponukou EUROPA EXPRES cestovať z Bratislavy od 39 eur. Foto: ZSSK

Ponuku EUROPA EXPRES sme zaviedli na konci roka 2018, kedy sme výhodné medzinárodné cestovné lístky začali poskytovať do Rakúska a Švajčiarska. Zároveň sme do nej zahrnuli aj Českú republiku, do ktorej dovtedy bolo možné cestovať so starším typom zvýhodnených lístkov. V roku 2019 k týmto krajinám pribudlo Nemecko a Maďarsko a v roku 2020 aj Poľsko.

Vzhľadom na rastúci záujem o túto ponuku plánujeme v blízkej budúcnosti jej rozšírenie o štáty Beneluxu, Ukrajinu či krajiny Balkánu.

