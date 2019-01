Poór skritizoval prístup Oravca k Spartaku Trnava, vyjadril sa aj k „facebookovým fašistom“

TRNAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Hlavný akcionár FC Spartak Trnava Vladimír Poór v decembri ohlásil svoj odchod z klubu úradujúceho slovenského futbalového majstra. Ako prezradil v rozhovore pre denník Šport, hlavným dôvodom bolo znevažovanie ľudí, ktorí sa podieľali na úspechoch „andelov„.

Aj preto vstúpil ako sponzor do pražského klubu Bohemians 1905. „Povedal som, že radšej byť priateľ v cudzom meste ako nepriateľ vo vlastnom. Toho sa držím. Radšej si pôjdem pozrieť futbal v pokoji, ako brať lexauríny a hútať nad tým, čo sa zas udeje. Kto čo spraví, čo bude vykrikovať, kto čo napíše,“ rozhovoril sa Poór vo štvrtkovom vydaní denníka Šport.

Nenávistné komentáre na sociálnych sieťach

Vo viacerých prípadoch mu prekážali aj nenávistné komentáre užívateľov sociálnych sietí. „Ľudia si neuvedomujú vplyv sociálnych sietí, ale je šialený. Má to vplyv na trénera, na hráčov, na všetkých. A keď tí, nazval som ich ‚facebookoví fašisti‘, vypisujú hlúposti, má to na hráčov vplyv. Nie každý je mentálne dostatočne pripravený, aby si to nevšímal,“ dopĺňa Poór.

Na zápasy ‚červeno-čiernych‘ bude Vladimír Poór naďalej zvedavý ako fanúšik. Hoci mužstvo už opustili viaceré dôležité opory, slovenský podnikateľ verí v kvalitu mladej krvi. „Keď sa vám to dostane pod kožu, už to nejde hodiť cez plece. Áno, Spartak bude mať mladý tím. Pozerám sa na pána Antošíka. Jeho Žilina s mladými chlapcami prehrávala a bola dole, aby potom bojovala o titul a dnes tí chlapci hrajú v európskych kluboch. Mladým treba dať šancu.“

Najviac ho zarazil Oravec

Medzi hráčmi, ktorí obhajcu fortunaligového titulu stihli opustiť, boli aj Martin Chudý, Boris Godál či Erik Jirka. Poóra však najviac zarazilo konanie Mateja Oravca. Mladý obranca nepredĺžil zmluvu s Trnavčanmi a porúčal sa do Podbrezovej. „Ostro som vystúpil proti Matejovi Oravcovi, keď išiel po chodbe. Ak by sme vedeli, že nebude chcieť podpísať predĺženie zmluvy so Spartakom, Európsku ligu by nikdy nehral. Možno by hral Mesík, možno Tumma, ale nie on,“ povedal úprimne Poór pre denník Šport.

V pozícii akcionára Bohemiansu 1905 nebude slovenský podnikateľ zastávať rovnakú funkciu ako v Spartaku. Svoje pôsobenie na Slovensku hodnotí pozitívne, avšak pozerá sa iba smerom vpred. „Dosiahol som, čo som mohol. Postavil sme štadión, získali titul a v Európe sme sa dostali tam, kam sme sa dostali. Teraz sme sa jeden a pol sezóny bavili nádhernými zážitkami. Ale stačí. Bohemka, to je rodinné prostredie. Stretnem sa s Karolom Dobiašom, 10. februára pôjdeme spolu na zápas Sparta – Bohemians. Zájdeme na pivo a potom sa budeme baviť futbalom. Tak, ako to má byť,“ uzavrel Poór.