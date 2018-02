Poprad deklasoval majstra z Banskej Bystrice, Košice vyhrali vo Zvolene a Trenčín uspel v Detve

POPRAD 9. februára (WebNoviny.sk) – Jednoznačným víťazstvom hokejistov HK Poprad 6:1 nad hráčmi majstrovskej Banskej Bystrice sa skončilo piatkové stretnutie 45. kola Tipsport ligy 2017/2018. Za domácich sa v prvej tretine presadili Jindřich Abdul a Dávid Buc.

„Kamzíci“ nepoľavili ani v druhej tretine, keď ďalšie dva góly pridali Andreas Štrauch a Patrik Svitana. Až za stavu 4:0 pre Podtatrancov sa pripomenuli aj hostia gólom Josha Brittaina. V záverečnej tretine dali definitívnu podobu výsledku domáci obranca Matúš Paločko a druhým gólom v stretnutí Patrik Svitana. Poprad zostáva v tabuľke na 6. mieste so ziskom 77 bodov.

Liptovský Mikuláš zdolal Žilinu

Hokejisti MHk Liptovský Mikuláš zdolali na vlastnom ľade hráčov MsHK Doxxbet Žilina 3:2. Skóre otvoril v 8. min domáci útočník Jakub Sukeľ. Do konca prvej tretiny sa za Liptákov presadil aj Ján Tabaček.

Hostia spod Dubňa dokázali vyrovnať gólmi Václava Stupku a Petra Húževki. Posledné slovo mal útočník Martin Kriška, ktorý zabezpečil domácim všetky tri body. Napriek víťazstvu zostáva Liptovský Mikuláš so ziskom 47 bodov na 9. mieste mimo pozícií zaručujúcich účasť v play-off.

Tesný triumf Košíc

Triumf hokejistov HC Košice 2:1 na ľade HKM Zvolen prinieslo piatkové stretnutie 45. kola Tipsport ligy 2017/2018. „Oceliari“ otvorili skóre v prvej tretine zásluhou Dávida Šóltésa.

Poistku pre hostí pridal v tretej tretine Gabriel Spilar. Domácim sa v závere podarilo už iba znížiť gólom Petra Šišovského. Košice okupujú v tabuľke 5. miesto so ziskom 91 bodov. Víťazstvom sa priblížili k Zvolenu na rozdiel jediného bodu

Detva nestačila na Trenčín

Hokejisti HC 07 Orin Detva nestačili na domácom ľade na hráčov HK Dukla Trenčín a prehrali 0:2. Hostia sa ujali vedenia v druhej tretine po góle Petra Sojčíka.

Druhý gól zaznamenal v poslednej sekunde stretnutia útočník Dukly Juraj Bezúch. „Vojaci“ sa víťazstvom posunuli v tabuľke na tretie miesto a pripravili domácim prvú prehru po piatich víťazstvách v sérii. Detva zostáva posledná.

Nové Zámky vyhrali nad lídrom

Hokejisti HC Nové Zámky zdolali vo svojom domácom prostredí lídra tabuľky HC Nitra 4:3 po sam. nájazdoch. „Corgoni“ otvorili skóre v prvej tretine zásluhou Miroslava Pupáka. Domácim sa však podarilo vyrovnať ešte pred prvou prestávkou, keď sa presadil Lukáš Jurík.

Druhá tretina priniesla iba jeden gól, o ktorý sa postaral útočník Nitry Judd Blackwater. Novozámčania dokázali v úvode tretej tretiny vyrovnať gólom Patrika Husáka. Hostí poslal do vedenia v tretej tretine Karol Csányi, ale v poslednej sekunde stretnutia poslal duel do predĺženia EduardŠimun. Ten istý hráč rozhodol v samostatných nájazdoch o zisku dvoch dvoch bodov pre Nové Zámky. Nitra je napriek prehre na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Banskou Bystricou. Novým Zámkom patrí 8. miesto so ziskom 51 bodov.

Tipsport liga 2017/2018

45. kolo

HK Poprad – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Góly: 3. Abdul (Matej Paločko, D. Bondra), 7. Buc (Svitana), 27. Štrauch, 37. Svitana (Buc), 48. Matúš Paločko (Petran), 57. Svitana (König) – 38. Brittain (Giľák)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hradil, Kika – Gebauer, Korba, 1098 divákov

Zostavy:

Poprad: V. Kováč – König, D. Brejčák, Petran, McDowell, Dinda, Š. Fabian, Krempaský, Davydov – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Buc, Heizer, Matúš Paločko – Abdul, Matej Paločko, D. Bondra – Hvíla, Ježek, Miškovec

Banská Bystrica: Lukáš (37. Lassila) – Sedlák, Košecký, Kubka, V. Mihálik, Gélinas, Trecapelli, Delisle, J. Brejčák – Giľák, Bortňák, Brittain – Hohmann, Tamáši, Bartánus – Skalický, Faille, Asselin – Gabor, Češík, Kabáč

MHk 32 Liptovský Mikuláš – MsHK Doxxbet Žilina 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Góly: 8. J. Sukeľ (Kriška), 14. J. Tabaček (A. Laco, Paukovček), 55. Kriška (J. Sukeľ) – 38. Stupka (Húževka), 53. Húževka (P. Mikuš, Tvrdoň)

Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kalina, Lauff – Stanzel, Jobbágy, 660 divákov

Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Nemec, Gründling, Moravčík, J. Tabaček, Nádašdi, Mezovský, M. Bača – Rudolf Huna, Langhammer, Števuliak – A. Laco, Paukovček, R. Rapáč – Kriška, Piatka, J. Sukeľ – Vybiral, Uhrík, Žiak

Žilina: T. Tomek – Kozák, Hatala, Juraško, Andersons, P. Mikuš, Martin Mazanec, Mendrej, Michal Roman – Tvrdoň, Húževka, T. Pospíšil – J. Jurík, Holovič, Konečný – Rogoň, Ondruš, Stupka – Váňa, Dolinajec

HKM Zvolen – HC Košice 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 60. Šišovský (Puliš) – 13. Šoltés (Šedivý), 50. Spilar (Pacan, Dudáš)

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš, Baluška – Tvrdoň, Šefčík, 1325 divákov

Zostavy:

Zvolen: MacIntyre – Ross, Drgoň, J. Kováčik, Ulrych, Hraško, Ťavoda, Zeleňák, T. Bokroš – Obdržálek, Martin Ďaloga, Coffman – Marcinek, Kytnár, Šišovský – Flick, Špirko, Puliš – Síkela, V. Fekiač, Matis

Košice: Habal – Dudáš, Ovčačík, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Michalčin – Jenčík, Pacan, Spilar – Kafka, Klíma, Miklík – Šoltés, Boltun, Hričina – M. Novotný, Š. Petráš, Hudák

TABUĽKA TIPSPORT LIGY

1. Nitra 48 27 3 3 2 2 11 173:131 97

2. Banská Bystrica 48 27 1 3 4 1 12 183:114 94

3. Trenčín 48 27 3 2 2 0 14 131:95 93

4. Zvolen 48 24 4 3 1 5 11 159:129 92

5. Košice 48 26 3 2 1 2 14 158:117 91

6. Poprad 48 21 5 0 1 3 18 133:129 77

7. Žilina 48 16 0 3 5 0 24 119:139 59

8. Nové Zámky 48 11 5 2 1 3 26 107:155 51

9. Liptovský Mikuláš 48 10 1 3 7 2 25 106:141 47

10. Detva 48 10 1 0 1 2 34 102:172 35

————————————————————————

HK Orange „20“ 20 3 0 1 1 2 13 38:87 14

Poznámka: počet zápasov, výhry – 3 body, výhry po predĺžení – 2 body, výhry po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.