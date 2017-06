Poprad nechcel Suchého, slovenského obrancu zaskočil argument klubu

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 19. júna (WebNoviny.sk) – Skúsený obranca Radoslav Suchý (41) pokračuje v kariére v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, no z Popradu sa sťahuje do susedného Liptovského Mikuláša.

“Som pre nich príliš lacný. Áno, je to nezmysel, ale to je dôvod, lebo vraj vek ani výkonnosť v tom nehrá rolu. Klub mi nepredložil žiadnu zmluvu, takže o cene nemohla byť reč. Ja som na osobnom stretnutí navrhol, aby mi platili len odvody do poisťovní. To vedenie asi zaskočilo a vytiahli argument, že si nemôžu dovoliť mi platiť tak málo. Čo som už na to mal povedať?“ uviedol Radoslav Suchý pre web cas.sk na margo svojho odchodu z HK Poprad a doplnil: “Budem svoje skúsenosti odovzdávať hráčom v Mikuláši, tam o to stoja.“

Kežmarský rodák Radoslav Suchý má na svojom konte dve medaily z majstrovstiev sveta – striebro z Petrohradu 2000 a bronz z Helsínk 2003. V zámorskej NHL odohral za Phoenix a Columbus dovedna 451 zápasov základnej časti s bilanciou 13 gólov a 58 asistencií, v play-off pridal 10 štartov (1+1). Okrem NHL a Popradu hral aj za švajčiarsky Zürich a ruský Omsk.