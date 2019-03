Poprad triumfoval nad Košicami a v sérii vedie 3:0, Trenčín si v prestrelke poradil s Nitrou

POPRAD 15. marca (WebNoviny.sk) – V piatok sa v Tipsport lige hralo tretie stretnutie štvrťfinále play-off. Hokejistov HK Poprad delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále. V piatkovom stretnutí zdolali pred vypredaným domácim štadiónom hráčov HC Košice 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú mierne prekvapivo už 3:0.

Poprad potvrdil triumf päť sekúnd pred koncom

Po bezgólovej prvej tretine otvoril skóre v 36. min obranca „kamzíkov“ Ján Ťavoda. V úvode tretej dvadsaťminútovky vyrovnal Eliezer Ščerbatov, ale nerozhodný stav vydržal iba približne dve minúty. Poprad poslal opäť do vedenia ďalší obranca Keni Karalahti.

Náskok Podtatrancov vo východoslovenskom derby zveľadil v 57. min Jindřich Abdul. Jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný, keďže 74 sekúnd pred koncom tretej tretiny ešte znížil Tomáš Hričina.

Triumf HK Poprad potvrdil zásahom do prázdnej bránky päť sekúnd pred záverečnou sirénou Patrik Svitana. Zverenci Romana Stantiena môžu postup do semifinále stanoviť už v sobotu od 18.00 h pred vlastnými priaznivcami.

Trenčín v prestrelke zdolal Nitru

Hokejisti Trenčína zvíťazili 4:2 nad Nitrou v piatkovom treťom zápase Kaufland play-off Tipsport extraligy. Po vypätom predošlom meraní síl dali rozhodcovia jasne najavo, že sa s hráčmi nebudú „maznať“ a už v 1. minúte poslali na trestnú lavicu dvoch Nitranov.

Presilovku o dvoch hráčov Trenčín nevyužil, no v početnej výhode napokon otvoril skóre v 11. min Daniel Krejčí. V druhej tretine už dominovali domáci, Marek Hecl skóroval ihneď po úspešnom buly a Radek Dlouhý sa presadil po presnej prihrávke pred bránku od Ondreja Mikulu.

Nitra nastúpila do tretej časti hry s odhodlaním ešte niečo zmeniť a z tlaku vyťažila gól Samuela Bučeka. Lenže v 46. min sa pri vlastnej bránke neskoordinovali brankár Miroslav Hanuljak s obrancom Miroslavom Pupákom a Peter Ölvecký opäť poslal Duklu do trojgólového vedenia.

Ani to hostí nezlomilo, no Graeme McCormick v závere už iba znížil v presilovke šiestich proti trom a ukončil osemgólovú štvrťfinálovú prestrelku.

Tipsport liga 2018/2019 štvrťfinále play-off – tretí zápas, piatok: HK Poprad – HC Košice 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) – stav série: 3:0

Góly: 36. Ťavoda (Zagrapan), 48. Karalahti (S. Takáč, Zagrapan), 57. Abdul (Belluš), 60. P. Svitana (D. Bondra) – 46. Ščerbatov (Dudáš), 59. Hričina (Ignatuškin, Šedivý)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, D. Konc st. – Výleta, Kacej, 4323 divákov Zostavy:

Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, Miner, Petran, K. Karalahti, Salija, Erving, Ťavoda – P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Buzzeo, Zagrapan, S. Takáč – Matúš Paločko, Heizer, K. Miller – Belluš, L. Paukovček, Abdul

Košice: J. Laco – Koch, T. Slovák, Šedivý, Derľuk, Dudáš, Čížek, Pulli – L. Nagy, Brophey, J. Sýkora – Š. Petráš, Suja, Spilar – Marcel Haščák, Ignatuškin, Ščerbatov – T. Klíma, Galamboš, Jokeľ – Hričina HK Dukla Trenčín – HK Nitra 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) – stav série: 2:1

Góly: 11. D. Krejčí (Sojčík), 23. M. Hecl, 35. R. Dlouhý (O. Mikula), 46. Ölvecký (Sojčík), 58. D. Krejčí – 42. S. Buček (Miroslav Pupák, B. Rapáč), 50. Pätoprstý (M. Slovák, Miroslav Pupák), 58. McCormack (Lantoši)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Müllner, Štefik – Šefčík, Gegáň, 6150 divákov Zostavy:

Trenčín: M. Valent – D. Krejčí, Rýgl, Frühauf, Cebák, Gula, T. Bokroš, L. Bohunický – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – M. Hecl, Radjenovic, Bartovič – O. Mikula, J. Švec, T. Varga – D. Hudec, R. Dlouhý, Michal Hlinka – J. Pardavý ml.

Nitra: Hanuljak – McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Majdan, Kerbashian, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, S. Buček – Čaládi, Šiška, Hrušík – Pätoprstý

Hlasy (zdroj: RTVS):

Antonín Stavjaňa (hlavný tréner HK Nitra): „Dukla bola štyridsať minút lepšia. My sme ukázali, čo chceme hrať až v záverečnej tretine. Zmenili sme zostavu, Dalibora Bortňáka sp, nechal sedieť. Povedali sme si v šatni, že hráme o náladu a ľudí do ďalšieho zápasu. V sobotu by sme mali začať tak, ako sme dnes skončili.“

Ján Pardavý (asistent trénera HK Dukla Trenčín): „Videli sme výborný zápas pred skvelou kulisou. Bolo to trochu zvláštne, od začiatku bolo veľa presiloviek či oslabení. Súper nás v záverečnej časti dostal pod enormný tlak, no ‚ubojovali‘ sme to. Ukázalo sa, že ofenzívny hokej hráme celú sezónu, hoci o nás tvrdili, že sme defenzívny tím. Predviedli sme atribúty, ktoré od našich hráčov chceme vidieť vždy.“