Popradský viceprimátor Gašper ohlásil kandidatúru na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

POPRAD 22. júna (WebNoviny.sk) – O miesto predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa bude v tohtoročných voľbách do vyšších územných celkov uchádzať aj nezávislý poslanec a viceprimátor mesta Poprad 51-ročný Pavol Gašper. Svoju kandidatúru oznámil dnes počas brífingu v Poprade.

Kandidovať chce aj za krajského poslanca za okres Poprad. „Môj program je jednoduchý, dá sa zhrnúť v troch základných slovách, a to práca, prostredie a prosperita. Základnou myšlienkou je poskytnúť prácu maximálne možnému počtu ľudí, vytvoriť im také pracovné podmienky, aby prichádzali a vracali sa späť na východné Slovensko,” povedal. O post predsedu sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát, bude tak od občanov potrebovať tisíc podpisov a na miesto poslanca štyristo.

Chce vytvoriť 25-tisíc pracovných miest

Gašper absolvoval Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. Na škole aj v Slovenskej akadémii vied sa po skončení štúdia venoval výskumnej a vývojovej práci. Neskôr pracoval v Naftoprojekte Poprad. V roku 2001 založil certifikačnú spoločnosť, ktorá postupne rozvinula svoju činnosť vo viacerých krajinách. Súčasný mestský poslanec kandidoval vo voľbách v roku 2014 za primátora mesta, kandidatúry sa však napokon vzdal a podporil dnešného primátora Popradu Jozefa Švagerka. Je ženatý, má šesť detí.

Gašper uviedol, že jeho volebný program je reakciou na všetko to, čomu čelí súčasné východné Slovensko. „Program, ktorý ponúkam, je spoločný pre Prešovský aj Košický samosprávny kraj, má to svoj zmysel, svoj účel. V rámci zavedenia tohto programu je možné pomerne jednoduchým spôsobom vytvoriť až 25-tisíc pracovných miest, ide prevažne o robotnícke povolania, ale nielen tie. Vytvorenie týchto miest a vyplácanie miezd roztočí ekonomiku a malo by spôsobiť podstatné zlepšenie životnej úrovne v našej krajine,” povedal. Veľkú úlohu v tomto programe podľa jeho slov zohráva voda, ktorá v súčasnosti ubúda.

Popradský poslanec v polovici júna predstavil občiansku iniciatívu obyvateľov Prešovského a Košického kraja Verejnosť Pre Rozvoj Východu, ktorú založil spolu s environmentalistom Michalom Kravčíkom. V rámci programu Päť právd pre východné Slovensko: prostredie, pokora, práca, prosperita, perspektíva chcú, ako tvrdia, spoločne odštartovať nápravu toho, čo doterajší politici v Prešovskom a Košickom kraji pokazili.

Na kampaň si našetril

„Analýza súčasného stavu východného Slovenska hovorí o tom, že tu síce máme veľa vody, ale je drahá alebo nekvalitná. Máme krátku priemernú dobu života obyvateľov oproti ostatným krajom, životná úroveň je podstatne nížšia a ak porovnávame vývoj HDP podľa samosprávnych krajov, od vstupu Slovenska do Európskej únie HDP Bratislavy v pomere k priemeru republiky stúpol o 120 percent, kým za na východnom Slovensku za toto obdobie klesol. Obrovským tempom nám rastie priepasť medzi krajmi, a to vyvoláva sociálne napätie,” povedal. Chcel by tiež viac zapájať občanov do aktívnej správy vecí verejných prostredníctvom verejných hlasovaní o prioritách verejných investícií. Mimoriadnu pozornosť chce venovať podstatnému skvalitneniu cestnej siete najmä vo vysoko zaťažených oblastiach, zamerať sa chce okrem podpory lokálnej ekonomiky aj na podporu turizmu, prírodného, kultúrneho a historického dedičstva a rozvoj ľudského potenciálu.

Gašper začína svoju kampaň s obmedzenou finančnou čiastkou, ktorú si podľa jeho slov našetril. „Nie sú to žiadne státisícové sumy, sú to rádovo menšie čísla. Na svojej internetovej stránke tiež vytvorím príležitosť pre tých, ktorí by ma chceli podporiť aj finančne. Ale aby nedošlo k zneužívaniu alebo ovládaniu celého programu či občianskej iniciatívy nejakými finančnými záujmami, maximálna výška príspevku bude obmedzená na tristo eur,” uzavrel.

Svoj záujem kandidovať na post predsedu PSK zatiaľ oznámili ďalší traja záujemcovia. Piatykrát bude kandidovať jeho súčasný predseda a poslanec Národnej rady SR Peter Chudík, ktorého nominovala strana Smer-SD. Mimoparlamentná strana Šanca nominovala Prešovčana Františka Oľhu a kandidovať bude aj primátor Levoče Milan Majerský (KDH).