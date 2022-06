Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila hranicu pol milióna klientov

Počet klientov XTB dosiahol v máji hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá nahor, a to nielen na trhu FX / CFD. V súčasnosti sa XTB radí medzi top päť svetových forexových brokerov v počte aktívnych klientov.

Základom rozvoja XTB, a zároveň základom na dosiahnutie excelentných výsledkov v budúcnosti, je neustále rastúca klientska základňa. V prvom štvrťroku 2022 získala spoločnosť XTB 55,3 tisíc nových klientov, čo znamená nárast ich celkového počtu na 481,9 tisíc. Za zmienku stojí, že rast počtu klientov je systematický. Za celý rok 2021 sa klientska základňa zvýšila z 255,8 tisíc na 429,2 tisíc, teda o 68 %. XTB zaznamenalo rovnaké tempo rastu klientov (+ 71 %) aj v roku 2020.

Celkový počet klientov XTB v jednotlivých štvrťrokoch (v tisícoch). Foto: XTB

Nárast počtu klientov je výsledkom intenzívnych obchodných a marketingových aktivít na trhoch strednej a východnej Európy, západnej Európy a Latinskej Ameriky. Rozvojový potenciál súvisí aj s expanziou a rozvojom na medzinárodných trhoch (vrátane novootvorenej dcérskej spoločnosti v Dubaji pre trhy Stredného východu a severnej Afriky).

Ďalším dôležitým parametrom, ktorým sa XTB odlišuje od konkurencie, je nárast priemerného počtu aktívnych klientov. V prvom štvrťroku to bolo 149,8 tisíc v porovnaní so 103,4 tisíc v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka a 112 tisíc v priemere za celý rok 2021. Tento nárast doviedol XTB do prvej pätice najväčších svetových FX/CFD brokerov z hľadiska počtu aktívnych klientov.

Počet aktívnych klientov na konci 1. štvrťroka 2022 (v tisícoch) 1 Exness 394 2 Markets IC 178 3 Plus500 176 4 XTB 150 5 Capital.com 140

ZDROJ: Finance Magnates 2022 Q1 Intelligence report

