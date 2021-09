Popularita poslanca Gyimesiho rastie, maďarské strany s ním majú šancu na prienik do parlamentu

Podľa aktuálnych, celoslovenských prieskumov sa preferencie Aliancie-Szövetség pohybujú v rozmedzí od 3,3-5,5 percenta.

Za predpokladu, že by za Alianciu-Szövetség kandidoval aj György Gyimesi, a maďarské hlasy by sa nedelili, preferencie strany by sa posunuli bližšie do pásma, ktoré môže garantovať parlamentnú účasť.

Potenciálny politický líder

Potenciál Gyimesiho potvrdzuje aj špeciálny prieskum Focusu na reprezentatívnej vzorke 700 maďarsky hovoriacich respondentov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. – 28. augusta 2021. Telefonický prieskum Focusu v maďarskom jazyku sa uskutočnil na rozsiahlej vzorke.

Z prieskumu vyplýva, že napriek tomu, ze György Gyimesi nie je poslancom za Alianciu-Szövetség, až 48 percent ho už vníma pozitívne, dokonca aj ako svojho potenciálneho budúceho politického lídra. „Tešia ma tieto čísla, ktoré ukazujú, že podľa voličov môžem výrazne prispieť k parlamentnej účasti maďarov“ – hodnotil výsledky priekumu György Gyimesi.

Napriek tomu, že jeho poznateľnosť ešte len rastie, už teraz atakuje prvé miesta v obľúbenosti maďarských politikov. „V prostredí maďarských voličov na Slovensku s ním treba počítať”, hodnotil výsledky šéf Focusu Martin Slosiarik, ktorý prieskum uskutočnil. Ďalej podľa jeho slov treba rátať aj s tým, že jeho popularita môže ešte vzrásť, vzhľadom na jeho relatívne krátke pôsobenie vo veľkej politike.

Vysoká popularita v najvýchodnejších okresoch

Popularita Györgya Gyimesiho medzi Maďarmi na Slovensku rastie. Medzi všetkými maďarsky hovoriacimi respondentmi by ho pozitívne vnímalo 41 % a negatívne len 24 %. Keď sa pozrieme na politické strany, ktoré oslovujú maďarských voličov, pomer je ešte pozitívnejší. Medzi voličmi MKS (Maďarská Komunitná Spolupatričnosť) je pomer 45 % pozitívne / 22 % negatívne a medzi voličmi Mostu-Híd je pomer 45 % pozitívne/ 27 % negatívne.

Zaujímavosťou je tiež to, že v najvýchodnejších okresoch Slovenska, kde žijú Maďari (Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce či Trebišov), a odkiaľ aj Gyimesi pochádza, je toto hodnotenie ešte pozitívnejšie: 51 % pozitívne/ 28 % negatívne.