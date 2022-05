Populárny koncert s Martinom Majkútom a Martinom Adámkom, slovenskými umelcami pôsobiacimi v zahraničí

Vo štvrtok 5. mája 2022 privítame v bratislavskej Redute dvoch slovenských umelcov, ktorí úspešne pôsobia na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou Martina Majkúta, hudobného riaditeľa Queens Symphony Orchestra v New Yorku a Rogue Valley Symphony v Ashlande v južnom Oregone. Sólistom bude klarinetista Martin Adámek, ktorý je od roku 2016 stálym členom Ensemble intercontemporain – jedného z celosvetovo najuznávanejších súborov súčasnej hudby, ktorý bol založený v roku 1976 Pierrom Boulezom.

„V Bratislave som účinkoval pred pandémiou. Bolo to v Koncertnej sieni, ale nie so Slovenskou filharmóniou. So Slovenskou filharmóniou pred dvanástimi rokmi, ale nie tu. Bolo to v období rekonštrukcie v historickej budove SND“, hovorí s úsmevom dirigent.

Talent a virtuozitu Martina Adámka si vychutnáme v interpretačne náročnom Koncerte pre klarinet a orchester, op. 57 dánskeho skladateľaCarla Nielsena.Na úvod koncertu zaznie En saga, symfonická báseň, op. 9 fínskeho skladateľaJeana Sibelia,ktorému sa do hudby podarilo prevteliť fantastický svet škandinávskych mýtov. Na záver štvrtkového programu zaznie suita z hudby k hre Juliusa Zeyera Radúz a Mahuliena, op. 16Josefa Suka.Program zaznie v naštudovaní Martina Majkúta, rodáka z Bratislavy, ktorý žije a úspešne pôsobí na čele dvoch amerických orchestrov.

Foto: Slovenská filharmónia

„Program štvrtkového koncertu, je veľmi zaujímavý. Prvá polovica je škandinávska, druhá česká. Spojením medzi prvým a posledným dielom je mýtus. Veľmi sa teším na spoluprácu s Martinom Adámkom. Na koncertnom pódiu sa stretneme po prvýkrát. Je to evidentne mimoriadny talent a keďže sa špecializuje na postromantickú hudbu, myslím, že môže veľmi dobre pochopiť a interpretovať Nielsenov koncert. Je to neuveriteľne náročný part. Pri štúdiu diela Josefa Suka, ktorý je viac menej neznámy v Amerike, som si povedal, že ho musím predstaviť s mojimi orchestrami aj tam,“ dodáva dirigent.

Štvrtkový koncert v bratislavskej Redute sa začne o 19-tej.

Pod taktovkou Martina Majkúta zaznie aj sobotný Rodinný koncert (7. 5. 2022), na ktorý pozývame všetky deti s rodičmi. Začína o 16. h. Hudobným popoludním v bratislavskej Redute bude sprevádzať Martin Vanek. Koncert sa uskutoční v spolupráci s Bábkohereckým súborom TÉATRO NELINE, um. vedúca Petronela Dušová. Na programe zaznie Rozprávka, suita z hudby k hre Juliusa Zeyera Radúz a Mahuliena , op. 16 Josefa Suka. Program Rodinného koncertu zaznie aj na piatkovej Hudobnej akadémii SF (6. 5. 2022), organizovaných koncertoch pre školy, ktoré navštívi 1400 žiakov bratislavských základných škôl.

