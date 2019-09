Poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton v Bielom dome končí, s Trumpom majú odlišné verzie jeho odchodu

Americký prezident Donald Trump sa rozhodol skončiť spoluprácu so svojím poradcom pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom. Ide o prekvapivý krok, ktorý podľa informácií agentúry The Associated Press (AP) zaskočil aj mnohých predstaviteľov Trumpovej administratívy.

Ako Trump v utorok napísal na Twitteri, ešte v pondelok večer Boltonovi oznámil, že „jeho služby už v Bielom dome nie sú potrebné“, a Bolton mu následne v utorok ráno predložil rezignáciu.

Bolton následne, tiež na Twitteri, predstavil odlišnú verziu svojho odchodu z Bieleho domu. Trumpovi údajne už v pondelok večer sám navrhol, že v jeho službách skončí, a prezident mu na to povedal, že sa o tom ešte ráno porozprávajú.

Vojenské riešenia udalostí

Ako dôvod svojho prekvapivého kroku Trump uviedol, že s mnohými Boltonovými návrhmi a radami „ostro nesúhlasil, tak ako s nimi nesúhlasili aj iní ľudia v administratíve“.

Bolton, ktorý pôsobil už v administratíve viacerých predchádzajúcich republikánskych prezidentov, je považovaný za jedného z najväčších „jastrabov“ v americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike a za veľkého zástancu vojenského riešenia krízových udalostí v zahraničí.

Boli rivalmi

S Trumpom sa dlhodobo rozchádzal v názore na konflikt v Sýrii, kde prezident na nátlak Ruska, Turecka a ďalších krajín sľúbil stiahnutie amerických vojsk, no Bolton s týmto rozhodnutím nesúhlasil.

Práve údajná Boltonova nelojalita v tejto otázke a jeho snaha odchod amerických vojsk zo Sýrie aspoň oddialiť ho podľa amerických médií mohla stáť miesto v

Trumpovej administratíve.

Bolton síce doteraz slúžil Trumpovi, no pred voľbami v roku 2016, v ktorých Trump vyhral, bol skôr jeho rivalom. Krátko dokonca sám uvažoval o tom, že Trumpa vyzve v straníckych primárkach a sám sa pokúsi získať republikánsku nomináciu do prezidentského súboja.