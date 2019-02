Poradie strán v europarlamente sa zrejme nezmení, viac miest by získal aj najväčší „skokan“

BRUSEL 18. februára (WebNoviny.sk) – Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája, zvíťazí frakcia Európskej ľudovej strany (EPP) pred Pokrokovým spojenectvom socialistov a demokratov (S&D) a Alianciou liberálov a demokratov za Európu (ALDE).

Poradie troch najsilnejších subjektov v EP tak zostane oproti súčasnému volebnému obdobiu nezmenené, najväčšou zmenou bude to, že ľudovcom aj socialistom pomerne výrazne ubudne poslancov.

Naopak, liberáli z ALDE by si mali polepšiť. Vyplýva to z projekcií volebných výsledkov, ktoré na základe prieskumov v členských štátoch EÚ robila agentúra Kantar Public a v pondelok zverejnil Európsky parlament.

Najväčší „skokan“

Podľa týchto projekcií by mali strany združené v EPP získať 183 kresiel v EP, pričom v súčasnosti ich majú 217. S&D by mali v novom europarlamente obsadiť 186 kresiel, čím by oproti súčasnosti stratili rekordných 51 mandátov.

Stranám združeným v ALDE predpovedajú projekcie zisk 75 kresiel, čo je oproti súčasnému stavu naopak nárast o sedem mandátov.

Štvrtým najsilnejším subjektom v novom europarlamente, a zároveň najväčším „skokanom„, by sa mala podľa aktuálnych projekcií stať Európa národov a slobody (ENF). Táto frakcia by najmä vďaka nárastu popularity nacionalistických strán vo Francúzsku a Taliansku mala získať 59 mandátov, zatiaľ čo v súčasnosti ich má 37.

Na ďalších miestach nasledujú Európski konzervatívci a reformisti (ECR) s predpokladaným ziskom 51 kresiel, ktorí v súčasnosti disponujú 75 mandátmi, ďalej Európska zjednotená ľavica – Severská zelená ľavica (GUE/NGL) so 46 poslancami (dnes ich majú 52), frakcia Zelení – Európska slobodná aliancia so 45 poslancami (pokles zo súčasných 52 mandátov) a Európa slobody a priamej demokracie (EFDD). Tá by si mala podľa projekcií EP naopak mierne polepšiť zo súčasných 41 na 43 poslaneckých kresiel.

Slovensku pribudne jeden zástupca

Výsledky jednotlivých politických strán na národnej úrovni premietala Kantar Public do výsledkov existujúcich poslaneckých klubov v EP iba za predpokladu, ak tieto strany sú k niektorému z poslaneckých klubov v EP momentálne pridružené.

Nové politické strany a hnutia, ktoré zatiaľ príslušnosť k žiadnej európskej politickej strane nedeklarovali, boli zaradené do kategórie „iné„.

Nový Európsky parlament bude mať po vystúpení Veľkej Británie z EÚ, ktoré sa očakáva 29. marca tohto roku, už len 705 kresiel, zatiaľ čo aktuálne ich má 750.

Slovensko bude mať v novom europarlamente oproti súčasnosti o jedného zástupcu viac – zatiaľ čo teraz sedí v EP trinásť Slovákov, po nových voľbách ich tam bude 14.

Informácie pochádzajú od tlačovej atašé Európskeho parlamentu na Slovensku Sone Mellak a z agentúry AP.