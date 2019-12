Porazená Labouristická strana pôjde do volieb pod vedením nového lídra, Corbyn odstupuje

Jeremy Corbyn, predseda britskej Labouristickej strany, ktorá utrpela vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách prekvapivo zdrvujúcu porážku, odstúpi z čela strany niekedy na začiatku budúceho roku.

Povedal to v piatok novinárom, bližšie však čas svojho odchodu z čela strany nechcel špecifikovať. To, kedy sa výmena na poste lídra strany udeje a kto bude jeho nasledovníkom, je podľa Corbyna na vedení Labouristickej strany. V každom prípade to však podľa neho bude „začiatkom budúceho roku“.

Corbyn sa prvýkrát vyjadril k voľbám už vo štvrtok krátko po zatvorení volebných miestností a zverejnení prvých prieskumov, podľa ktorých už bolo jasné, že labouristi získali len zhruba polovicu kresiel oproti vládnucim konzervatívcom. Už vtedy povedal, že do ďalších volieb labouristov viesť nebude.