Porcujeme medveďa, ktorý ešte behá v lese, popolnočná glosa Borisa Kollára

Rátanie hlasov je v tohtoročných parlamentných voľbách pomalé. Exit polly favorizujú hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ale v priebežných výsledkoch Štatistického úradu SR chvíľu viedol aj Smer-SD.

Očakávaný víťaz volieb Igor Matovič trochu zmätene ďakuje manželke, lídrom Novembra 89 a spomína aj záručnú lehotu hrncov, v ktorom doma varia.

Smer už chystá come-back

Smer v túto noc najprv dlho mlčí. Krátko po polnoci prichádza premiér, volebný líder a podpredseda strany Peter Pellegrini.

Hovorí o pokore a rešpekte z výsledku volieb a osobne je pripravený vzdať sa straníckych funkcií. Smer sa už chystá na come-back. Oficiálna tlačová beseda aj s predsedom Robertom Ficom bude v nedeľu popoludní.

Trochu sklamaní

„Porcujeme medveďa, ktorý ešte behá v lese,“ povedal hodinu po pol noci šéf Sme rodina Boris Kollár. Nie je žiadnou novinkou, že sa sám pasuje do roly „drahej nevesty“. Pripustil, že by sa mu páčilo dosadiť „svojich“ do vedenia ministerstva práce a sociálnych vecí.

Koalícia Progresívne Slovensko a strana Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) čakali dvojciferný výsledok. Uvidíme nadránom.

U Kiskových Za ľudí sa tiež nežúruje nad rámec lepšieho výsledku. Exprezident Andrej Kiska sa sťažuje na špinavú antikampaň.

Rišo v pohode ako vždy

Richard Sulík má úžasný dar „nesplašiť sa“ ani v čase najväčšieho stresu. V ich Liberálnom dome bola jednoducho pohoda, bez ohľadu na displej, ktorý priebežne ukazoval ich zisk.

Najdlhšiu noc budú mať zrejme kresťanskí demokrati. Celý čas stoja na hrane. Presne tak ako pred 4 rokmi. Veľmi nepríjemná situácia.

