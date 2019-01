Poriadne opitý vodič mal problém zaparkovať v Banskej Bystrici, na jeho jazdu upozornil okoloidúci

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 24. januára (WebNoviny.sk) – Viac ako štyri promile mal vodič, ktorého ešte v utorok napoludnie chytili policajti v Banskej Bystrici. Tridsaťročný vodič Audi A6 zo Slovenskej Ľupče sa pokúšal zaparkovať svoje vozidlo, podozrivú jazdu si všimol občan a zavolal políciu.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, pri dychovej skúške mu namerali 4,13 a pri opakovanej 4,25 promile. Šofér čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ako uviedla Faltániová, muž má vodičské oprávnenie viac ako 10 rokov a doposiaľ sa nedopustil žiadneho dopravného priestupku.

Vyšetrenie psychiatrom

Ako upozornila Faltániová, ak policajti zadržia opitého vodiča, bez ohľadu na zistenú hladinu alkoholu policajt vždy rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti. Závislosť posudzuje psychiater.

Ak zistí, že osoba je závislá, oznámi to polícii. V takom prípade sa preskúma zdravotný stav a vodičovi hrozí odobratie vodičského oprávnenia. Ak psychiater zistí, že vodič závislý nie je, policajt rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa.

Vodič musí úspešne absolvovať preskúšanie z odbornej spôsobilosti. Vodičský preukaz sa mu vráti až po uplynutí uloženého zákazu činnosti a splnení všetkých uložených povinností.

Rok vo väzení

V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu do jedného promile sa vodič dopúšťa priestupku, za čo je možné uložiť pokutu od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Ak má viac ako jedno promile, ide už o trestný čin, za ktorý hrozí až ročné väzenie.

Psychiatrické vyšetrenie vo vzťahu k závislosti od alkoholu vyjde vodiča približne na 30 eur. Odborné poradenstvo u psychológa sa môže vyšplhať na 200 eur a viac. Preskúšanie odbornej spôsobilosti pred vrátením vodičského preukazu stojí 16,50 eura.