Pôrody aj klimatická kríza, slovenské premiéry aj víťazi medzinárodných festivalov. Jeden svet ponúkne veľa možností, voľby nechá na divákov

Ochutnávka z programu tohtoročného Jedného sveta, nový vizuál a early birds permanentky v predaji.

Má žena na Slovensku možnosť zvoliť si pôrod podľa vlastných želaní? Má matka v Česku šancu odvrátiť klimatické zmeny a zlepšiť životné prostredie pre budúce generácie potomkov? Zažijú diváci festivalovú atmosféru spolu s ostatnými v kine, alebo si vyberú sledovať filmy online z bezpečia domova?

Jeden svet. Veľa možností. Tvoja voľba? Tak znie slogan blížiaceho sa 21. ročníka Medzinárodného festivalu Jeden svet, ktorý odštartuje 5. novembra a do 11. novembra 2020 ponúkne v hlavnom programe v Bratislave päťdesiatku oceňovaných zahraničných filmov aj domácich snímok v premiére, desiatky podnetných diskusií, interaktívnu výstavu či projekcie pre študentov aj pre rodičov s deťmi.

Program festivalu, ako aj nový vizuál, pritom ráta so všetkými voľbami. Festivalový tím pripravuje živé akcie v bezpečných priestoroch bez rizika nákazy koronavírusom, ale aj online program v spolupráci s portálom Dafilms, či audiokomentáre a titulky pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených divákov.

Foto: Človek v ohrození

Slovenské premiéry

Jeden svet prinesie v slovenskej premiére nový domáci film Neviditeľná. Dokumentaristka Maia Martiniak si s ním už vyslúžila zahraničnú pozornosť po nedávnej medzinárodnej premiére na prestížnom kodaňskom festivale CPH DOX. Zachytáva príbehy troch žien, ktoré otvárajú kontroverznú a spoločnosťou odmietanú tému traumy z pôrodu. Doplnená reálnymi pôrodmi, ukazuje snímka nevidenú realitu v spoločnosti a zviditeľňuje ženy, ktoré boli doteraz umlčané tlakom okolia alebo zdravotného personálu. Film tak otvára potrebu zmeny nielen u nás, ale aj vo svete. Spolu s filmom prinesie Jeden svet aj verejnú diskusiu, do ktorej režisérka pozvala významné odborníčky.

Foto: Človek v ohrození

Režisérka Andrea Culková už stihla rozprúdiť spoločenskú diskusiu v Čechách so svojim filmom Žal žen. Snímkou o urgentnosti riešiť klimatickú zmenu dokonca vyvolala aj dialóg s českými politikmi. Vyše 30 rokov už totiž vieme o problémoch s klímou, ale žiadne zásadné zmeny nebadať. Filmová novinka však nie je o štatistikách a teplotných stupňoch, ale o emóciách, ktoré vzbudzuje vidina kolapsu rovnováhy medzi planétou a ľuďmi. A je tiež o ženách a často matkách malých detí, ktoré prežívajú ohrozenie klimatickými zmenami azda naliehavejšie ako muži.

„Dúfame, že rovnako plamennú a predovšetkým konštruktívnu debatu prinesie film aj k nám na Slovensko. Zatiaľ sa totiž nezdá, že by nás čerstvé skúsenosti s koronakrízou prebudili k väčšej zodpovednosti a schopnosti zmeniť svoje správanie vo vzťahu k ekosystému,“ komentuje výber filmu do programu umelecká riaditeľka Jedného sveta Diana Fabiánová.

Foto: Človek v ohrození

Nový vizuál

Aj na týchto dvoch filmových príbehoch možno ilustrovať niektoré z výsostne aktuálnych i kontroverzných otázok, ktoré otvorí Jeden svet. Tento rok sa festivalovým programom bude tiahnuť téma volieb – politických a to v čase len pár dní po prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických, volieb spoločenských – či už v oblasti klimatických zmien alebo nástupu nových technológií a v neposlednom rade aj volieb osobných v našich medziľudských a partnerských vzťahoch.

Upozorňuje na to aj nový a hravý festivalový vizuál, ktorý má primäť aj k zamysleniu, či skutočne každý disponuje možnosťou slobodnej voľby.

„My, ktorí máme to privilégium sledovať svet z bezpečia obývačiek, vieme na jedno kliknutie nazrieť hoci do životov protinožcov, alebo zistiť koľko ľudí má dnes koronu v New Yorku. Klikanie myšou ovláda naše životy. A podmieňuje naše voľby. Uvedomujeme si v tejto rýchlosti a ľahkosti, akú má naše rozhodovanie moc pre nás samotných a pre svet, ktorý je s nami prepojený?,“ vysvetľuje základnú ideu výkonná riaditeľka Jedného sveta Eva Križková. „Nový vizuál Jedného sveta, ktorý má zdôrazniť posolstvo festivalového programu, vznikol, aby nás inšpiroval k „pauze“. Na niekoľko dní prestaňme klikať stále smerom vpred a ponorme sa do filmového času, ktorý je hlbší a komplexnejší ako ten každodenný instantno-internetový,“ nabáda divákov.

Foto: Človek v ohrození

Špeciálne projekcie

Jeden svet bude postupne zverejňovať svoj program. Nebude v ňom chýbať ani úspešný festivalový film a víťaz tohtoročného českého Jedného světa, Zaspievaj mi, ktorý divákov prenesie do tibetského kláštora, kam po prvý raz zavíta mobilný signál. Zvolí si mladý mních cestu budhistického učenia vyslobodenia alebo sa nechá pohltiť modernou technológiou a jej možnosťami?

Všetky tri zmienené filmy budú môcť na festivalovom plátne sledovať aj sluchovo a zrakovo znevýhodnení diváci. Špeciálne projekcie pripravuje Jeden svet v spolupráci s Katedrou translatológie UKF v Nitre a spoločnosťou Teledata. Audiokomentáre načíta herečka Táňa Pauhofová.

Foto: Človek v ohrození

Early bird permanentky už v predaji

Jeden svet si pre divákov pripravil príležitosť k voľbe aj v oblasti permanentiek. Môžu ich mať medzi prvými a za zníženú cenu už teraz, alebo si počkať do októbra na zverejnenie programu a kúpiť si ich za finálnu vyššiu cenu.

Vstupenky v predaji

https://www.jedensvetsk.com/listky/

Early bird permanentka na 10 premietaní je v predaji od 1. septembra a stojí 15 eur, na celý festival vrátane unikátnych darčekov 25 eur. Dôchodcovia, študenti a držitelia ZŤP budú mať zľavy. Jeden svet sa paralelne pripravuje aj na plnohotný plán B – online festival v prípade zvýšeného šírenia COVID – 19 a svojím divákom tak zaručuje, že zakúpené permanentky využijú.

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je nezisková organizácia Človek v ohrození.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Zuzana Kizáková

PR manažérka festivalu Jeden svet

Človek v ohrození

www.clovekvohrozeni.sk / www.jedensvet.sk

Informačný servis