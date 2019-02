Porošenko chce ukončiť agresiu Ruska na východe Ukrajiny, OSN by tam vraj malo vyslať mierové sily

NEW YORK 20. februára (WebNoviny.sk) – Ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v marcových prezidentských voľbách, v stredu na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) zopakoval svoj názor, že na východ krajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, by mali byť vyslané mierové jednotky OSN.

Generálny tajomník OSN António Guterres by podľa neho mohol vyslať do oblasti misiu, ktorá by mala posúdiť situáciu a prísť s návrhmi na jej riešenie.

„Sme pripravení diskutovať o medzinárodnej mierotvornej operácii s jasným zámerom ukončiť ruskú agresiu a obnoviť ukrajinskú suverenitu,“ povedal na pôde VZ OSN Porošenko.

Rusko podľa neho na východe Ukrajiny pokračuje v „nevyhlásenej vojne„. Medzinárodné spoločenstvo by malo podľa Porošenka „vrátiť Rusko opäť do jeho mantinelov„.

Porošenko okrem toho navrhol, aby Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady (BR) OSN, zbavili práva veta v tomto orgáne „pri prihlasovaniach týkajúcich sa ruskej agresie voči Ukrajine„.