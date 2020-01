Porte vyhral tretiu etapu Tour Down Under, Sagan a Baška podľa očakávania zaostali (video)

Austrálsky cyklista Richie Porte vyhral 3. etapu na pretekoch Tour Down Under a zároveň sa stal novým lídrom celkového priebežného poradia.

Cyklista tímu Trek-Segafredo zaútočil v záverečnom 1,7 km dlhom prudkom stúpaní s priemerom 9,3% a vzdialil sa skupinke cyklistov, ktorá za ním v cieli zaostala o päť sekúnd.

Druhý skončil ďalší Austrálčan Robert Power z tímu Sunweb a tretí Brit Simon Yates zo zoskupenia Mitchelton-Scott.

Porte pochválil tímových kolegov

Etapa z Unley do Paracombe sa odohrávala vo zvlnenom teréne a merala 131 km. So spomenutým odstupom piatich sekúnd prišlo do cieľa osem cyklistov, ďalší sa trúsili rozdrobení do menších skupiniek.

V celkovom poradí má Porte na čele náskok šiestich sekúnd pred Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott) a deviatich sekúnd pred Robertom Powerom.

„Klobúk dolu pred mojimi spolujazdcami. Urobili veľmi dobrú prácu pri kontrole úniku. Na začiatku záverečného stúpania som sa cítil dobre a pokúsil som sa utvoriť si náskok. V samom závere sme bojovali s protivetrom, čo nám znemožnilo ešte zvýšiť svoj náskok,“ zhodnotil Richie Porte pre portál Cyclingnews.

V podobnej etape s cieľom v Paracombe zopakoval svoj triumf z roku 2017. V predmetnom roku sa stal napokon aj celkovým víťazom pretekov, z edícií 2015, 2016, 2018 a 2019 má na konte druhé miesta.

Baška klesol v bodovacej súťaži

Slováci v drese Bora-Hansgrohe podľa predpokladov v 3. etape zaostali. Juraj Sagan prišiel do cieľa tri minúty po víťazovi na 74. mieste a Erik Baška nabral manko 12 a pol minúty, stačilo mu to na 136. miesto. V celkovom poradí je Juraj Sagan na stej a Erik Baška na 135. priečke.

V bodovacej súťaži Baška klesol zo šiesteho na jedenáste miesto. Na čele je Impey. Už 35-ročný rodák z Johannesburgu je celkový víťaz Tour Down Under z posledných dvoch ročníkov a v Južnej Austrálii túži po víťaznom hetriku.

Preteky Tour Down Under majú šesť etáp a vyvrcholia v nedeľu slávnym stúpaním na Willunga Hill. Tento rok v austrálskom úvode sezóny chýba Peter Sagan, na ktorého čakajú prvé preteky o pár dní v Argentíne na 38. ročníku podujatia Vuelta a San Juan Internacional.