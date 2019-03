Portugalsko vydalo varovanie pred možnými lesnými požiarmi a do služby nasadilo viac hasičov

LISABON 27. marca (WebNoviny.sk) – Portugalské úrady varujú pred možnými lesnými požiarmi v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a na toto obdobie nezvyčajne vysokými teplotami.

Varovanie vlády platí od stredy do nedele, a to pre „značné zvýšenie rizika vzniku lesných požiarov„. V dôsledku rozhodnutia nasadili do služby zvýšený počet hasičov. Platí tiež zákaz vypaľovania porastov.

V krajine už niekoľko týždňov takmer vôbec nepršalo. V najbližších dňoch tiež čakajú silný východný vietor zo Španielska. Podľa úradov hrozí najväčšie riziko v regióne Algarve.

Lesné požiare v Portugalsku si v roku 2017 vyžiadali viac ako sto mŕtvych. Minulý rok pri požiaroch nezomrel nikto, vláda vtedy prijala výnimočné opatrenia.