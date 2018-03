Posádka lietadla umiestnila psa do priestoru príručnej batožiny, po pristátí ho našli mŕtveho

NEW YORK 14. marca (WebNoviny.sk) – Na palube lietadla United Airlines zomrel pes, ktorého musela dať majiteľka na žiadosť posádky do priestoru pre príručnú batožinu.

Zástupcovia spoločnosti v utorok uviedli, že na seba berú zodpovednosť za incident, ktorý sa stal počas nočného letu z Houstonu do New Yorku. „Je to tragická udalosť, ktorá by sa nikdy nemala stať, keďže zvieratá nemajú čo robiť v priestore pre príručnú batožinu,“ vyhlásili v stanovisku.

Pes sa nachádzal v malej prepravke, ktorú vyrobili tak, aby sa zmestila pod sedadlo v lietadle. Cestujúci uviedli, že počas letu počuli štekot, no mŕtve zviera objavili až po pristátí na letisku LaGuardia.

Cestujúca Maggie Gremminger následne zverejnila prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter fotografiu majiteľky psa a jej detí. „Chcem pomôcť tejto žene a jej dcére. Prišli o svojho psa kvôli zamestnancovi United Airlines. Mám zlomené srdce,“ napísala Gremminger.

Hovorca spoločnosti ozrejmil, že zamestnanec vyzval majiteľku, aby dala prepravku do priestoru pre príručnú batožinu, pretože trocha zavadzala v uličke. Nevie vraj, prečo prepravku nedali pod sedadlo. Majiteľke a jej dvom deťom preplatili letenky a poplatok za zviera na palube.

Príčina úmrtia zvieraťa zatiaľ nie je známa. Spoločnosť ponúkla preplatiť aj pitvu.