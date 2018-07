Posila z Fínska Patrik Virta v Slovane nikoho nepozná, v KHL sa chce zlepšovať a vyhrávať

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Slovana Bratislava pred týždňom odštartovali spoločnú letnú prípravu pred novou sezónou Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Počas uplynulého víkendu sa k tímu pripojil aj fínsky útočník Patrik Virta, od ktorého sa v slovenskej metropole veľa očakáva. Talentovaný center schopný hrať aj na krídle by rád nadviazal na úspešné pôsobenie v TPS Turku.

Prvý tím mimo Fínska

„Vo Fínsku som zažil výborné dve sezóny, rozhodol som sa pre zmenu. Slovan hrá v jednej z najlepších európskych súťaží, mojej kariére to môže len prospieť. Som rád, že môžem byť jeho súčasťou a vyskúšať si Kontinentálnu hokejovú ligu,“ povedal pre hcslovan.sk dvadsaťdvaročný Virta.

Rodák z Hämeenlinny má za sebou prelomový ročník vo fínskej Liige, kde bol lídrom TPS Turku a v klube plnil aj úlohu asistenta kapitána. V 58 dueloch základnej časti nazbieral 40 bodov (16+24) a 8 stretnutiach play-off mal bilanciu 2+1.

Hráč na hrane prvého a druhého útoku

Talentovaný útočník chcel po úspechoch v rodnej krajine urobiť krok vpred a vybral si KHL. Spomedzi klubov najkvalitnejšej európskej súťaže si napokon zvolil Slovan Bratislava. „Teším sa na zápasovú konfrontáciu so silnými ruskými mužstvami, v ktorých nastupujú hráči svetového formátu. Ako som už spomenul, je to pre mňa prvý tím mimo Fínska, takže to bude veľká skúsenosť. Verím, že nadviažem na dobré predošlé ročníky a čo najviac budem pomáhať svojmu novému mužstvu. Chcem pomôcť tímu víťaziť, verím, že budeme v novom ročníku úspešní. Budem na sebe na tréningoch tvrdo pracovať. Som ešte mladý, chcem sa neustále zlepšovať a odvádzať na ľade maximum,“ pokračoval Virta.

Pre minuloročný draftový výber New Yorku Rangers nie je Bratislava úplnou neznámou. V meste na brehu Dunaja strávil niekoľko dní ešte počas účinkovania vo fínskej mládežníckej reprezentácii. V kádri „belasých“ však osobne nepozná jediného hokejistu. „Pozeral som si súpisku a veľa mien mi je známych aspoň z počutia, či už z pôsobenia vo Fínsku, prípadne zo zápasov na reprezentačnej úrovni. Teším sa na nových spoluhráčov,“ dodal Virta, ktorý je podľa slov hlavného trénera Slovanu Vladimíra Országha hráčom na hrane prvého a druhého útoku.