Posilnenie právomocí v justícii môže podľa Javorčíkovej znamenať hrozbu, že budú zneužité

Posilnenie právomocí v justícii môže znamenať hrozbu, že budú zneužité. Kompetentní majú v prípade podozrení v justícii dostatočné právomoci. Otázne je, ako ich dokážu využiť. Pre agentúru SITA to uviedla emeritná sudkyňa Katarína Javorčíková z iniciatívy Za otvorenú justíciu s tým, že aj v súčasnosti sa ukazuje, že pri podozrivých kolegoch je dôležité, ako vedia justičné orgány zasiahnuť. Určité rozšírenie právomocí pre popredných funkcionárov justície chcel presadiť minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po tom, ako boli medializované podozrenia o komunikácii obžalovaného podnikateľa Mariana K. s viacerými sudcami a sudkyňami.

Šéf rezortu spravodlivosti predložil legislatívne opatrenia poslancom Národnej rady SR, no s jeho návrhmi nesúhlasili kluby koaličných strán Smer-SD a Slovenskej národnej strany (SNS). Gál zvažuje, že ešte legislatívu predloží cez skrátené legislatívne konanie.

Pri jeho návrhu by sa posilnili kompetencie ministra, ale tiež ďalších riadiacich funkcií. Podľa Javorčíkovej sa môžu silné právomoci zneužiť v prípade, že ich má v rukách nesprávna osoba.

Kozmetické úpravy

„Aj v súčasnosti majú inštitúcie, ako napríklad Súdna rada SR, dostatočné právomoci, ktoré môžu v prípade potreby využiť. Pri medializovaných podozreniach mohla rada konať aj skôr a podať návrh, aby disciplinárny senát podozrivým sudcom pozastavil výkon ich funkcie. Stále platí, že záleží, ako inštitúcie s kompetenciami, ktoré majú, dokážu naložiť,“ uviedla Javorčíková.

Podľa sudkyne sa v prípade posilnených právomocí zvýši riziko, že môžu byť voči sudcom zneužité, ako sa to opakovane stalo aj v minulosti. Advokát a bývalý minister vnútra a spravodlivosti Daniel Lipšic sa domnieva, že zmeny, ktoré boli avizované, nie sú zásadné.

„Ak máte na mysli legislatívu, ktorou by sa rozšírili možnosti pozastaviť výkon funkcie podozrivému sudcovi, tak to považujem skôr za kozmetické úpravy,“ povedal Lipšic.

Jankovskej pozastavili výkon funkcie

Medzi sudkyňami, u ktorých zasahovala polícia, bola aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Okrem toho čelí Jankovská aj disciplinárnemu podnetu zo strany ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý žiada za jej klamstvo najprísnejší trest – stratu talára.

Podľa Gála Jankovská klamala, keď tvrdila, že nebola vo vile advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku. Informáciu však potvrdil samotný Bžán.

Pri bývalej štátnej tajomníčke zasadol expresne rýchlo aj disciplinárny senát, ktorý jej do preverenia prípadu pozastavil výkon funkcie, a to iba 24 hodín od doručenia podnetu. Jankovská sa po odstúpení z funkcie tajomníčky vrátila do sudcovského talára. Do súčasnosti však nesúdila, pretože bola práceneschopná.

Odstúpil aj Lindtner

S Marianom K. údajne komunikovali aj ďalší sudcovia, napríklad Vladimír Sklenka. Tomu tiež medzičasom disciplinárny senát dočasne pozastavil výkon funkcie sudcu. O pozastavenie výkonu funkcie požiadala sudkyňa Miriam Repáková, ktorá s Marianom K. údajne tiež komunikovala. K celej situácii zasadlo viacero sudcovských rád, ktoré odporučili kolegom, aby sami zvážili pozastavenie výkonu funkcie.

Pre komunikáciu s obžalovaným podnikateľom odstúpil aj predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Súdna rada pri podozreniach preveruje aj majetkové priznania sudcov, v ktorých našla viacero závažných skutočností. Dodatočne si preto od nich vyžiadala potrebné dokumenty.

Špeciálny vyšetrovací tím zriadila aj polícia, ktorá zasahovala voči sudkyniam ešte v závere augusta tohto roka, keď im zaistila mobilné telefóny.