Poskytovanie opatrovateľských služieb nie je v kolapse, Ondruš však hovorí o podvodníkoch

Pri poskytovaní opatrovateľských služieb na Slovensku podľa štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša nemožno hovoriť o kolapse tak, ako to naznačujú predstavitelia strany Dobrá voľba. Rezort práce a sociálnych vecí podľa neho nemá žiadne indície, že by nejaký poskytovateľ prestal poskytovať opatrovateľskú službu.

U viacerých poskytovateľov týchto služieb sú však podľa Ondruša indície o možnom podvodnom konaní. „U tých, u ktorých identifikujeme podvodné konanie, tým ďalšie peniaze poslať nemôžeme,“ zdôraznil na piatkovom brífingu. Nevylúčil preto, že niektorí poskytovatelia, ktorí sa dopúšťajú podvodných konaní, môžu mať onedlho finančné problémy.

Indície o podvodnom konaní

„Tie zistenia, ktorí naznačujú podvodné konanie zo strany poskytovateľov, nás doslova šokovali, pretože sme nečakali, že zhruba v tretine prípadov budeme preverovať vážne indície svedčiace o možnom podvodnom konaní,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ide podľa neho o problémy s podvodnými dokladmi, či o nezrovnalosti pri samotnom poskytovaní sociálnych služieb. „Služby neposkytujú svojim klientom tak, ako nám to vykazujú, prípadne tak, ako to majú robiť podľa rozhodnutia o odkázanosti,“ povedal.

Na takéto konanie podľa Ondruša doplácajú poctiví poskytovatelia. „Ľudia, ktorí sú vyčlenení na to, aby administrovali žiadosti o platbu a potom posielali stále nové a nové peniaze, sú extrémne zaťažení preverovaniami indícií o podvodnom konaní,“ tvrdí.

Rezort sa preto podľa neho rozhodol, že pri ešte nespracovaných žiadostiach poskytovateľov o platbu, kde nie sú indície z podvodov, pošle týmto poskytovateľom v najbližších týždňoch mimoriadnu zálohovú platbu. „Ešte tento rok dostanú platbu, aby sa im nestalo, že zostanú bez peňazí len preto, lebo my sme ešte neukončili administratívnu kontrolu ich žiadostí o platbu,“ dodal Ondruš.

Prácu hradili z vlastných zdrojov

Tritisíc odkázaných občanov môže prísť o odbornú pomoc v domácom prostredí a tritisíc opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami. Upozornili na to tento týždeň predstavitelia strany Dobrá voľba.

Pre fatálne zlyhanie Implementačnej agentúry MPSVR SR sa totiž projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby podľa nich dostal do finančného kolapsu.

„Mzdy opatrovateliek zapojených do projektu na podporu terénneho opatrovateľstva mali byť refundované z európskych peňazí. Poskytovatelia však už niekoľko mesiacov nedostávajú finančné prostriedky, a tak prácu terénnych opatrovateliek hradili z vlastných zdrojov. Tie sa však už minuli a mnohí z nich museli opatrovateľky prepustiť,“ uvádza sa v tlačovej správe strany.

Ak podľa predstaviteľov strany Dobrá voľba nenastane okamžitá náprava, prepustia všetky opatrovateľky a o odkázaných ľudí v domácom prostredí sa nebude mať kto reálne postarať.

Tisíckam ľudí spôsobili problémy

V čase, keď ministerstvo práce a sociálnych vecí a jeho šéf Ján Richter situáciu podľa strany Dobrá voľba nezvládajú, je jediným riešením, aby zasiahla vláda.

„Je evidentné, že príslušná implementačná agentúra organizačne ani personálne projekt nezvládla a spôsobila tým vážny problém tisíckam ľudí. Apelujeme a uchádzame sa o porozumenie predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby zasiahol a podal tisíckam občanov pomocnú ruku,“ povedal predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker.

Na to, aby dokázal projekt ďalej fungovať, je podľa neho potrebných približne 1,7 milióna eur. Tieto finančné prostriedky by podľa Druckera mohol predseda vlády vložiť do projektu ako mimoriadnu dotáciu.

Súčasný stav sociálnej starostlivosti na Slovensku je podľa mimoparlamentnej strany dlhodobo neudržateľný a celému systému hrozí kolaps. Dobrá voľba preto navrhuje niekoľko opatrení, ako systém nastaviť tak, aby odkázaní dostávali takú starostlivosť, akú im garantuje Ústava SR.

„Prioritou Dobrej voľby je zriadenie Fondu odkázanosti na zabezpečenie sociálnej služby, či už terénnej alebo rezidenčnej,“ povedala odborníčka Dobrej voľby na sociálnu oblasť Anna Ghannamová.