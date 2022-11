Poskytovatelia sociálnych služieb dostanú jednorazovú dotáciu na čiastočnú úhradu ich zvýšených prevádzkových nákladov

Ministerstvo práce a sociálnych vecí poskytne v tomto roku poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb jednorazovú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Dotácia bude slúžiť na čiastočnú úhradu ich zvýšených prevádzkových nákladov súvisiacich s vysokou infláciou na Slovensku. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.

Peniaze uvidia na konci roka

Ako na tlačovej besede uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO), inflačná pomoc pre zariadenia sociálnych služieb dosiahne 20 miliónov eur. Touto sumou vláda pomôže zariadeniam uhradiť časť nákladov v súvislosti s vysokou infláciou. Ako doplnil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), pomoc pôjde pre ambulantné, pobytové a podporné služby, čím vláda spolu pomôže takmer 90-tisíc klientom týchto zariadení. Sumu 12 miliónov eur dostanú verejní poskytovatelia a sumu 8 miliónov eur neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Žiadosti o dotáciu môžu zariadenia podávať do 2. decembra tohto roka. O dotáciu môžu podľa Krajniaka žiadať mestskí, obecní, krajskí aj neštátni poskytovatelia sociálnych služieb. Pomoc štát zariadeniam vyplatí do konca tohto roka.

„Táto finančná pomoc pomôže zariadeniam sociálnych služieb prežiť do konca roka 2022 a veľkou pomocou je aj širší rámec použitia týchto financií,“ reagovala na rozhodnutie vlády Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Sociálne služby sú podľa asociácie hospodárskou činnosťou, ale bez zisku a teda poskytovatelia nemali a nemajú rezervy, z ktorých by mohli čerpať v takých časoch krízy, akým dnes čelí celá naša spoločnosť. „Chceme poďakovať aj za to, že neverejní poskytovatelia boli uznaní za subjekty, ktoré môžu byť oprávnenými žiadateľmi Schémy pomoci na zvýšené ceny energií pre podniky,“ dodala asociácia.

Pomoc v boji s infláciou

„Nárast miery inflácie sa zvlášť nepriaznivo prejavuje aj v prevádzkových podmienkach poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb s pobytovou a ambulantnou formou ich poskytovania, a tým so závislosťou na energiách postihnutých extrémnym nárastom cien, vrátane elektrickej energie a plynu,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Dotačnou pomocou sa majú posilniť už realizované opatrenia inflačnej pomoci v oblasti dotácií v rámci odvetvovej pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k poskytovateľom sociálnych služieb. Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce týmto krokom zmierniť možné premietanie zvýšených ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov do úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

Neposkytnutie takejto dotácie na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov by podľa rezortu práce a sociálnych vecí mohlo ohroziť dostupnosť a udržateľnosť poskytovania sociálnych služieb odkázaným osobám a spôsobiť, že sa mnohí ľudia ocitnú bez potrebnej pomoci a podpory.