Poslalo už Slovensko na Ukrajinu stíhačky Mig-29? Novinár zverejnil fotku na Twitteri

Ukrajinský novinár Illia Ponomarenko v sobotu zverejnil status na mikroblogovacej sieti Twitter so stručným popisom a fotografiou slovenskej stíhačky sovietskej výroby MIG-29. „Viac ako 12 prúdových stíhačiek Mikoyan MIG-29 pochádzajúcich zo Slovenska. No nie sú krásne?,“ napísal novinár.

Minister obrany SR Jaroslav Naď pritom možnosť posilniť ukrajinskú armádu o práve tieto stroje sovietskej výroby v boji proti okupantom pripustil až v čase, keď bude zabezpečená ochrana slovenského neba vďaka spolupráci so spojencami.

Šéf rezortu zároveň koncom júla uviedol, že tieto prestarnuté stroje bude armáda využívať maximálne do konca augusta. Od 1. septembra sa budú totiž na ochrane nášho vzdušného priestoru podieľať Česi a Poliaci.

„Hneď, ako sa to stane, môžeme diskutovať o budúcnosti migov. Je to 11 lietadiel. Každé z nich má hodnotu približne 35 miliónov eur. Pre krajinu veľkosti Slovenska nie je jednoduché darovať takúto vyzbroj Ukrajine bez výraznej náhrady a finančnej podpory zo strany našich priateľov a spojencov. Sme pripravení o tom diskutovať,“ uviedol Naď pred dvoma týždňami po rokovaní s britským náprotivkom Benom Wallaceom.

V tom čase pritom Naď nevylúčil ani možnosť, že by sme stíhačky Ukrajine darovali. „Ešte sme neprijali rozhodnutie. Momentálne sa ani o ňom nediskutuje. Ale sme na túto debatu pripravení, ak príde nejaký návrh od niektorých našich spojencov alebo z Ukrajiny,“ doplnil.

Aktuálne sa však zdá, že ľady sa pohli a našim východným susedom sme predsa len poskytli stíhačky, o ktoré nás ešte vo februári žiadali a s ktorými majú ukrajinskí armádni piloti bohaté skúsenosti.

