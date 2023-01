Bratislavský kraj má schválený rozpočet takmer tristo miliónov eur. Na čo pôjde najviac peňazí?

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na piatkovom zastupiteľstve schválili rozpočet na tento rok vo výške takmer 276 miliónov eur. Najväčšia časť finančných prostriedkov, až 100 miliónov eur, bude smerovať do vzdelávania. Do oblasti sociálnych služieb pôjde 45 miliónov eur, na cesty II. a III. triedy 38 miliónov eur, na prímestskú dopravu 26 miliónov eur a na kultúru 14 miliónov eur.

Veľkoplošná revitalizácia ciest

V rámci rozvoja investuje kraj v tomto roku najviac finančných prostriedkov – 30 miliónov eur – do veľkoplošných revitalizácií ciest II. a III. triedy formou recyklácie za studena. Takto zrekonštruovaných bude 42 kilometrov ciest v okresoch Malacky, Pezinok a Senec.

„Pôjde napríklad o najväčšie úseky ako Kuchyňa – Rohožník, Pernek – Kuchyňa, Blatné – Šenkvice, Budmerice – Báhoň či Most pri BA – Tomášov,“ konštatuje samospráva s tým, že plánujú zrekonštruovať aj šesť župných mostov.

Investície do vzdelávania

Na investície do vzdelávania je vyčlenených 18 miliónov eur. V tých je zahrnutá aj modernizácia a rekonštrukcia centier odborného vzdelávania a prípravy v Ivanke pri Dunaji, na Farského ulici, či na Polygrafickej škole v Bratislave.

Samosprávny kraj bude pokračovať tiež v zatepľovaní škôl a budovať bude aj školské kampusy. Sumu 1,5 milióna eur plánujú investovať do cyklodopravy. Financie pôjdu do rekonštrukcie trasy Eurovelo 13, cyklotrasy Most pri BA – Zálesie, či Zálesie – Malinovo.

Záchrana historických pamiatok

V oblasti kultúry bude BSK pokračovať v záchrane historických a kultúrnych pamiatok a investuje tu 8,5 milióna eur. Dokončia rekonštrukciu Divadla Aréna, ktorá dosiahne šesť miliónov eur a rovnako bude dokončené aj Bratislavské bábkové divadlo, pre ktoré je tento rok v rozpočte 1,5 milióna eur.

„Budovanie Ekocentra v Čunove, revitalizácia parkov v Malinove a Stupave, či zelené opatrenia na budove Úradu BSK, to všetko zahŕňa oblasť životného prostredia, kde je alokovaných sedem miliónov eur,“ dodáva kraj.

Šesť miliónov pre sociálne služby

Na investície pre sociálne služby je v rozpočte vyčlenených šesť miliónov eur. BSK bude pokračovať v deinštitucionalizácii sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení podporovaného bývania Merema a v DSS a zariadení pre seniorov (ZpS) na Račianskej ulici. Procesom deinštitucionalizácie prechádza aj DSS a ZpS Kaštieľ Stupava.

„Klientom zariadenia župa vybuduje päť menších objektov po 30 miest, kde sa budú poskytovať zdravotnícke aj sociálne služby,“ poznamenala samospráva. Pre dospelých klientov s autizmom začne zase rásť nové zariadenie na Znievskej ulici v Petržalke.

Kľúčové kompetencie žúp

„V rozpočte na rok 2023 narástli finančné prostriedky na kľúčové kompetencie žúp ako vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra. Na zdravotníctvo je objem finančných prostriedkov nižší ako minulý rok, ale je to z dôvodu ukončenia očkovacieho centra. Rovnako cestovný ruch, propagácia a dotácie sú oblasti, kde sú alokované nižšie finančné prostriedky oproti predchádzajúcemu roku,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.