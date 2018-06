Poslanci hlasovaním ukončia poslednú predprázdninovú schôdzu, ďalšia bude až od 11. septembra

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady SR sa zídu netradične v pondelok 25. júna o 17:00. Aby bol koniec poslednej predprázdninovej 33. schôdze parlamentu musia totiž odhlasovať prerokované body programu, ktorými sa zaoberali koncom týždňa.

Hoci bola schôdza podľa harmonogramu naplánovaná až do 29. júna a mala trvať dvanásť dní, takto trvala deväť s tým, že desiaty deň ich čaká len hlasovanie o trinástich bodoch programu. Ďalšia schôdza parlamentu bude až od 11. septembra.

Výročné správy za rok 2017

Okrem návrhov noviel zákonov poslanci budú hlasovať aj o tom, či berú na vedomie Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2017 a Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017.

Spomedzi koaličných návrhov rozhodnú o schválení návrhu z dielne poslancov Mosta-Híd, podľa ktorého by samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov mal byť zakázaný.

Vyplýva to z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorý v pléne parlamentu predložil poslanec za Most-Híd Peter Antal.

Zákon z dielne Mosta-Híd

Hlasovať budú aj o schválení návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z dielne Mosta-Híd.

Cieľom spomínaného návrhu novely je podľa predkladateľov najmä zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu obomi zákonnými formami – správca a spoločenstvo vlastníkov.

Súčasné znenie dotknutých častí zákona je podľa nich do veľkej miery nesystematické a neprehľadné, čo prináša dlhodobo mnohé výkladové nejasnosti a komplikácie, ktoré sťažujú alebo bránia riadnemu fungovaniu správy domu.

Novela zákona o RTVS

Poslanci rozhodnú o posunutí do druhého čítania návrhu novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska. Súčasný spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS umožňuje podľa poslanca Smeru-SD Mareka Maďariča zvoliť vyslovene politického kandidáta.

Preto spolu s nezaradeným poslancom Martinom Poliačikom predložili spoločný návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska. „Hlavný dôvod predloženia návrhu nie sú technické problémy voľby, ale dôležitosť verejnoprávnych médií, a to, aby dostali verejnoprávne médiá váhu a nezávislosť,“ uviedol. Maďarič však pripúšťa, že je otázka, do akej miery by zmenený spôsob voľby dokázal odpolitizovať voľbu.