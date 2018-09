Poslanci hospodárskeho výboru pôjdu do Mochoviec, oboznámia sa s projektom dostavby elektrárne

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti sa pôjdu pozrieť na dostavbu atómovej elektrárne v Mochovciach. Pozvali ich samotné Slovenské elektrárne, podľa ktorých tak chcú umožniť členom výboru oboznámiť sa s aktuálnym stavom projektu priamo na mieste.

Zákonodarcom chcú tiež ukázať všetky kľúčové technologické celky a poskytnúť im dostatočný priestor na diskusiu s tímom zodpovedným za dokončovanie a uvádzanie elektrárne do prevádzky. Návšteva sa uskutoční v stredu 26. septembra tohto roku.

Záujem o odbornú diskusiu

„Slovenské elektrárne majú záujem o vecnú, korektnú a odbornú diskusiu s členmi výboru a sú pripravené zodpovedať na položené otázky,“ informuje spoločnosť s tým, že na návšteve a prehliadke dostavby sa zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

„Slovenské elektrárne pre tejto príležitosti opätovne potvrdzujú, že pred uvádzaním každého bloku do prevádzky navštívi elektráreň v Mochovciach dlhodobo plánovaná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární a následne, počas skúšobnej prevádzky, aj misia OSART Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu,“ dodávajú Slovenské elektrárne.

Preinvestované milióny eur

Na túto návštevu sa chystajú aj poslanci výboru za SaS Karol Galek a predsedníčka výboru Jana Kiššová. Tí totiž po medializovaných informáciách o podliezaní bezpečnostných štandardov zhotoviteľmi hovoria o vážnej situácii. „Pripomíname, že atómová elektráreň v Mochovciach sa stavia dobrých 30 rokov, preinvestovali sa v nej stovky miliónov eur, takže je to nepochybne celospoločenská téma a mal by sa ňou zaoberať aj parlament. Túto skutočnosť by si mala vládna väčšina uvedomiť a nesabotovať návrhy opozície, ktoré k parlamentnej kontrole smerujú,“ uviedol vo vyhlásení Galek.

Už teraz liberáli avizujú, že po návšteve Mochoviec navrhnú minimálne dve veci. Od Úradu jadrového dozoru SR budú žiadať správu o bezpečnostných rizikách spojených s dostavbou a od ministra hospodárstva Petra Žigu analýzu ekonomických aspektov výhodnosti dostavby 3. a 4. bloku elektrárne pri rôznych scenároch vývoja.