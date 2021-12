Poslanci Košického kraja budú schvaľovať rozpočet na budúci rok, stretnutie prebehne online

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa zídu posledný krát v tomto roku v pondelok 13. decembra.

Rokovať budú o návrhu rozpočtu kraja na rok 2022. Rokovanie Zastupiteľstva KSK bude online, naživo bude vysielané na webe web.vucke.sk. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Najviac peňazí pôjde na vzdelávanie

V budúcom roku bude župa hospodáriť s rozpočtom takmer 347 miliónov eur. Najvyššia položka, až 109 miliónov eur, je vyčlenená na vzdelávanie. Návrh rozpočtu ráta aj s finančnými prostriedkami na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na výstavbu diaľnice D1 na Zemplín z Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou.

Vzhľadom na havarijný stav mostov kraj ráta so zakúpením vlastného mostného provizória či plošiny potrebnej na hlavné prehliadky mostov.

Kraj chce v budúcom roku investovať aj do cyklotrás, konkrétne do cyklotrasy Podlesok – Spišský Štiavnik či cyklocesty Spišská Nová Ves – Levoča. Župa chce tiež realizovať projekt Krajských prístavov. Tie by mali pribudnúť na Ružíne, Zemplínskej šírave, Palcmanskej Maši či Bukovci.

Ich súčasťou budú napríklad požičovne člnov a kajakov, ako aj sociálne zázemie. Novinkou v rozpočte je aj nákup vodíkových bicyklov a infraštruktúry potrebnej na ich prevádzku.

Oprava cesty v Košickej Polianke

Krajskí poslanci budú rokovať aj o združení finančných prostriedkov na opravu časti cesty v obci Košická Polianka.

„V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Slaneckej cesty, ktorá so sebou prinesie dopravné obmedzenia, bude jednou z obchádzkových trás z Krásnej úsek cez Košickú Polianku. Táto cesta síce nepatrí do majetku kraja, no vzhľadom na to, že je v havarijnom stave, rozhodli sme sa združiť finančné prostriedky s mestom Košice a úsek opraviť. Rekonštrukcia by mala stáť 220-tisíc eur, Košický samosprávny kraj by mal hradiť polovicu investície,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Športová trojhala

V programe zastupiteľstva je aj návrh na kúpu pozemku v areáli bývalých tréningových plôch futbalového štadióna Lokomotíva v Košiciach.

Kraj chce spolu so Slovenským športovým a olympijským výborom na tomto pozemku postaviť športovú trojhalu pre všetky loptové hry, ktorá bude spĺňať požiadavky pre profesionálnu tréningovú prípravu týchto kolektívnych športov. Znaleckým posudkom bola cena nehnuteľnosti určená na 2,2 milióna eur.

Poslanci budú hlasovať aj o návrhu na založenie spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, či neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja. Kraj chce tiež pomôcť spolufinancovať projekt výstavby cyklotrasás v Margecanoch, na Zemplínskej šírave medzi obcami Zalužice a Lúčky ako aj spolufinancovanie projektu Cyklo-webový portál Košického kraja.