Poslanci ĽSNS podali trestné oznámenie na vyšetrovateľa a prokurátora Kotlebovho prípadu

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko podali na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na vyšetrovateľa a prokurátora, ktorí sa zaoberali trestným stíhaním Mariana Kotlebu v kauze šekov na 1 488 eur. Odvolávajú sa pritom na verdikt Špecializovaného trestného súdu, ktorý obžalobu v tomto prípade vrátil prokurátorovi.

Podľa poslanca Milana Uhríka v odôvodnení sudca konštatoval „nielen to, že boli brutálne pošliapané občianske a ústavné práva Mariana Kotlebu na svoju obhajobu, ale aj to, že ide o politický proces,“ povedal novinárom. Podľa Uhríka sa tak nestalo prvýkrát, že príslušníci polície a špeciálnej prokuratúry pošliapavajú práva občanov. „My sme si povedal, že si už po hlave skákať nenecháme,“ zdôraznil.

Prísnejšie právne posúdenie

Podľa samotného Kotlebu sa podobná situácia stala aj v prípade poslanca Stanislava Mizíka, ktorého prvostupňový súd oslobodil spod podanej obžaloby.

„Vzhľadom na to, že oba prípady dozoroval ten istý prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, sme sa rozhodli, že jednoducho stačilo,“ vyhlásil s tým, že ak prokurátor dovolí porušovať zákon, buď je neschopný zastávať svoju funkciu, alebo to robí naschvál. „Súd konštatoval, že orgány činné v trestnom konaní nepostupovali podľa trestného poriadku, takže porušili zákon,“ dodal Kotleba.

Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková pre agentúru SITA v utorok potvrdila, že súd trestnú vec Mariana Kotlebu vrátil prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry.

„Súd zistil, že do úvahy prichádza prísnejšie právne posúdenie skutku oproti obžalobe, ako aj to, že v prípravnom konaní neboli vykonané všetky dôkazy o okolnostiach, ktoré sú nutné na rozhodnutie súdu. Prokurátor podal proti uzneseniu súdu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ uviedla.

Šeky pre tri rodiny

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v júli obžalobu na poslanca a predsedu strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Dôvodom bolo podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Predseda ĽSNS 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur.

Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488. Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.