Poslanci majú na poslednom predprázdninovom rokovaní takmer 100 bodov programu

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Posledná predprázdninová 33. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ktorá sa začína v utorok 12. júna, má na programe 96 bodov.

Poslanci prerokujú návrhy vládnych zákonov v prvom aj v druhom čítaní a rovnako ich čakajú aj návrhy z dielne poslancov z radov koalície i opozície. Okrem týchto bodov bude na programe aj voľba predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úrady pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V stredu 13. júna o 14:00 vystúpi prezident Andrej Kisla so správou o stave Slovenskej republiky.

Novela o umelom prerušení tehotenstva

O Správe generálneho prokurátora a o Správe špeciálneho prokurátora bude plénum rokovať v piatok 15. júna od 9:00.

V utorok 26. júna o 9:00 hod je naplánované rokovanie o Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu a o Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa. Poslanci sa minulý týždeň na poslaneckom grémiu dohodli, že rokovanie parlamentu bude pokračovať aj v pondelok. Zvyčajne totiž v pondelky poslanci nerokujú.

Na nadchádzajúcu schôdzu poslanci presunuli hlasovanie o poslaneckom návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), ktoré je naplánované na stredu 13. júna o 11:00. Poslanci rozpravou k tomuto návrhu ukončili rokovanie 32. schôdze.

Počas dvojdňovej rozpravy vystupovali prevažne poslanci za ĽSNS. V závere diskusie poslanec Marian Kotleba vyzval poslancov, aby odhliadnuc od toho, kto návrh predkladá, novelu zákona podporili.

Medzi prvými bodmi programu sú návrhy noviel zákonov v druhom čítaní o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ako i o živnostenskom podnikaní.

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Poslanci sa budú v prvom čítaní zaoberať návrhom novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v máji schválila vláda. Od roku 2021 by sa malo na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Mala by ho vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2022 za rok 2021.

Poistné na sociálne poistenie by sa tak malo od začiatku roka 2021 platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie, ktoré sa ročne zúčtovávať nebude.

Na programe je v prvom čítaní aj novela zákona o vnútrozemskej plavbe a nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, ktoré schválila vláda. Slovensko tak prevezme smernicu Európskeho parlamentu (EP) a Rady (Európskej únie) zo 14. septembra 2016. Tá stanovuje technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby.

Cieľom je dosiahnuť súlad s právom EÚ v oblasti technickej spôsobilosti plavidiel vnútrozemskej plavby. Oba materiály s navrhovanou účinnosťou 7. októbra tohto roka predložil vo vláde minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).