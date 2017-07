Poslanci od januára strávili v parlamente 40 dní, celkovo im vyplatili vyše 3 133 000 eur

BRATISLAVA 14. júla (WebNoviny.sk) – Poslanci od januára 2017 strávili v Národnej rade SR spolu 40 dní. Ako agentúru SITA ďalej informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou, Kancelária NR SR k 30. júnu 2017 vyplatila poslancom platy v celkovej sume 1 758 837,77 eura a paušálne náhrady v sume 1 375 022,39 eura.

V náplni ich práce je okrem parlamentnej práce, rokovaní výborov a schôdzí aj stretávanie sa s občanmi v regiónoch Slovenska.

Predprázdninová schôdza trvala sedem dní

Počas rokovaní schôdzí poslanci hlasovali o desiatkach predložených návrhov zákonov, za šesť mesiacov schválili 56 legislatívnych návrhov. Väčšinu schválených zákonov, a to 39, predložila vláda. Zvyšné boli prevažne z dielne koaličných zákonodarcov.

Prezident vrátil plénu na prerokovanie za prvý polrok deväť zákonov, z čoho osem opätovane snemovňa podporila. Volení zástupcovia rokovali v skrátenom legislatívnom konaní o šiestich návrhoch legislatívnych zmien. Od začiatku tohto volebného obdobia, teda od marca 2016, poslanci schválili 112 návrhov zákonov, z čoho 90 bolo vládnych a 22 poslaneckých.

Posledná predprázdninová 18. schôdza trvala sedem dní a skončila sa 21. júna. Začiatok ďalšieho rokovania parlamentu majú poslanci naplánovaný na 5. septembra. Riadnej schôdzi zvyčajne predchádza súbor rokovaní výborov parlamentu. Do konca roka 2017 by mali podľa Harmonogramu schôdzí NR SR poslanci stráviť v rokovacej sále 36 dní, ktoré majú rozdelené do troch dvanásťdňových schôdzí.

Základný mesačný plat poslanca je 1961 eur

Základný mesačný plat poslanca NR SR je 1961 eur. K tomu poslanci z Bratislavského samosprávneho kraja dostávajú paušálne náhrady vo výške 1385 eur a poslanci z iných krajov dostávajú k platu 1615 eur. Príplatky k tomu dostáva napríklad predseda či podpredsedovia parlamentu.

Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Kancelária NR SR za celý rok výkonu mandátu 150 poslancov v aktuálnom volebnom období vyplatí platy v celkovej sume 3 529 800 eur a paušálne náhrady vo výške 2 760 720 eur.

Suma sa môže zmeniť v prípade, že poslanci majú neospravedlnené neúčasti, keď strácajú nárok na plat, či v prípade, ak napríklad mimobratislavskí poslanci zmenia svoj trvalý pobyt a presťahujú sa do Bratislavského kraja alebo naopak.