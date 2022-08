Poslanci OĽaNO chcú reguláciu predaja nikotínových vrecúšok, cieľom je znížiť zdravotné riziká a ochrániť mladistvých

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) plánujú prísť na septembrovú schôdzu Národnej rady SR s novelou zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorá by mala regulovať nikotínové vrecúška, známe aj ako žuvací tabak.

Novela by mala obmedziť predaj na dospelé osoby a zaviesť označovanie balení. Cieľom je znížiť zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí. Informoval o tom Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽaNO.

Obmedzenie obsahu nikotínu

Návrh zákona zavádza úpravu, ktorá zahŕňa najmä definíciu nikotínových vrecúšok, ich uvádzanie na trh, reguláciu zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrolu a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora.

Prináša tiež obmedzenie obsahu nikotínu v jednom vrecúšku na 20 miligramov, čo je približne úroveň silnej cigarety. Nová právna úprava sa zavádza po vzore úpravy predaja elektronických cigariet a je v súlade s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike.

Alternatíva fajčenia

Každé balenie má byť podľa novely označené nápismi „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“ a „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov“. Každý predajca, či už pri pultovom predaji, alebo v elektronickom obchode bude povinný overiť si, či má kupujúci 18 rokov, podobne ako pri cigaretách a iných tabakových výrobkoch.

„Nikotínové sáčky sú vhodné ako alternatíva fajčenia, prípadne nástroj na odvykanie. Určite však nie sú určené na zvykanie si na nikotín u detí ako medzistupeň k cigaretám, ako sa to pre chýbajúcu reguláciu deje na Slovensku,“ povedal predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský (OĽaNO), ktorý novelu inicioval.

Novinka na trhu

Niektoré produkty podľa Kremského môžu obsahovať 3- až 4-krát viac nikotínu ako jedna cigareta.

„Nikotínové vrecúška, takzvaný žuvací tabak, nie sú na Slovensku prakticky nijako regulované, keďže ide o novinku na trhu a v skutočnosti tabak neobsahujú. Pre svoju nízku cenu a ľahkú dostupnosť sú stále viac obľúbené medzi mládežou, vrátane detí na základných školách. Pritom sú pre ne vážnym zdravotným a sociálnym rizikom. Je dôležité, aby sa tieto výrobky nepredávali ako cukríky alebo žuvačky, ako to dnes často vidíme. Chceme sa zasadiť za to, aby sa nedostali do rúk detí a mladistvých,“ dodal Kremský.