Poslanci OĽaNO navrhujú prijať nový štátny sviatok, pribudnúť by mal Deň obetí pandémie COVID-19

Medzi štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni by mal pribudnúť Deň obetí pandémie COVID-19. Navrhujú to poslanci Gábor Grendel, Kristián Čekovský a Anna Andrejuvová (všetci OĽaNO) s tým, že predmetný pamätný deň by mal pripadnúť na 6. marca.

Práve 6. marca 2020 bol totiž na Slovensku oficiálne potvrdený prvý prípad koronavírusu. Poslanci zároveň pripomínajú, že podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií si pandémia na Slovensku vyžiadala viac ako 20 tisíc obetí.

„Za každým číslom sú osudy konkrétnych ľudí,“ konštatujú poslanci. Návrh podľa nich vychádza z podnetu občianskeho združenia Skutočné obete.