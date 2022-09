Poslanci OĽaNO navrhujú zriadiť ombudsmana pre seniorov, navrhovateľky už predstavili aj horúcu kandidátku (video)

Seniori sa dlhodobo snažia o to, aby mali svojho ombudsmana, tvrdí poslankyňa z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Monika Kozelová. Poslankyňa v piatok na tlačovej konferencii oznámila, že prišli s návrhom zákona, na základe ktorého by sa zriadila funkcia takéhoto ombudsmana.

Pomoc najzraniteľnejším

„Zákon konečne prišiel do parlamentu, myslíme aj na tých, ktorí sú najzraniteľnejší a doteraz ostávali bez pomoci tohto štátu,“ uviedla Kozelová. Dodala, že ombudsmankou pre seniorov by sa stala Zuzana Stavrovská, ktorá v súčasnosti zastáva aj funkciu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

„Pani Stavrovská a jej úrad, ktorý je veľmi dôležitý, sa rozšíri aj o kancelárie v Banskej Bystrici a Košiciach. Tým sa zaručí väčšia dostupnosť služieb kancelárie ombudsmanky pre seniorov,“ doplnila.

Zuzana Stavrovská na tlačovej besede uviedla, že staršie osoby majú rovnaké ľudské práva ako ostatní, avšak stretávajú sa s rôznymi prekážkami ako zraniteľné osoby.

„Zažívajú rôzne formy násilia, izolácie a zlého zaobchádzania. Obracajú sa na nás seniori so zdravotným postihnutím a tých je veľká väčšina. Ich žiadosti na prešetrenie prípadov sme museli triediť, pretože komisár pre osoby so zdravotným postihnutím má na starosti špecializovanú ochranu práv takýchto osôb,“ tvrdí Stavrovská.

Avšak dodala, že ochrana pre seniorov je im veľmi blízka. „Na Slovensku nemáme žiadnu právnu úpravu na ochranu pre seniorov. Vidíme veľký priestor na to, aby sme im mohli poskytnúť pomoc,“ povedala komisárka.

Počet týraných seniorov narastá

Vážne problémy ľudí nemôže riešiť len nezisková organizácia, uviedla Ľubica Gálisová z národnej siete Fórum pre pomoc starším a dodala, že je dôležité, aby existovala inštitúcia, ktorá podnety môže predkladať vláde a tá ich bude aj riešiť.

Nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská tvrdí, že deti sú povinné postarať sa o svojich rodičov, avšak ich pomoc veľakrát zlyháva. „Čísla seniorov, ktorí sú týraní vo svojich vlastných domácnostiach, sú enormné,“ dodala. Žitňanská taktiež podotkla, že návrhu o ombudsmanovi pre seniorov by sa mali poslanci v parlamente venovať viac.

„Dúfam, že diskusia v parlamente bude dlhšia, pretože iným témam tu venujeme hodiny a dni a sú nezmyselné. Hádame sa tu, je to na hanbu a ľuďom to nepomáha,“ povedala.

Všetko je len o peniazoch

Poslanec Miloš Svrček z hnutia Sme rodina je presvedčený, že všetko nie je len o peniazoch. „Je to o efektívnejších legislatívnych, systémových zmenách, ktoré reálne pomôžu ľuďom v teréne. Niektorí seniori sa nevedia obrátiť na relevantné inštitúcie, ktoré by im reálne pomohli,“ doplnil.

Podľa Svrčeka bude postavenie komisára pre zdravotne ťažko postihnutých právne nezávislejšie. „Konečne budeme vychádzať aj z ustanovení medzinárodných dohovorov, Slovensko sa stáva priekopníkom v tejto oblasti,“ uviedol Svrček. Poslanec Dominik Drdul z OĽaNO vyzdvihol komisárku Stavrovskú a vyhlásil, že na pozíciu ombudsmana pre seniorov sa hodí.