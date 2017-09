Poslanci OĽaNO-NOVA navrhujú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za OĽaNO-NOVA navrhujú zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu a nedeľu vo výške 100 % z priemernej mzdy zamestnanca. Ako na tlačovej besede uviedol poslanec za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka, premiér Robert Fico ešte počas prvomájových osláv takéto príplatky ľuďom sľúbil, avšak doteraz sa tak nestalo.

„Minister Richter nepredložil žiadny zákon, hoci to premiér Fico sľúbil,“ upozornil. Ešte koncom augusta preto poslanci za OĽaNO-NOVA predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, ktorým by sa 100-percentné príplatky za prácu cez víkend zaviedli.

„Vyzývame ich, aby za to zahlasovali a urobili niečo pre ľudí,“ odkázal poslanec Vašečka poslancom za stranu Smer-SD. Upozornil na to, že v počte ľudí pracujúcich v nedeľu je na tom Slovensko najhoršie v Európe. O opozičnom návrhu novely Zákonníka práce by mal parlament podľa Vašečku rokovať najneskôr v pondelok.

Podobný návrh na zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu predložili poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA do parlamentu ešte v januári tohto roka. Príplatky za prácu v sobotu vtedy mali byť vo výške 50 % a v nedeľu v sume 100 % z priemerného zárobku zamestnanca. Tento svoj návrh opoziční poslanci z februárovej schôdze parlamentu presunuli na marcovú schôdzu, na ktorej parlamentná väčšina ich návrh nakoniec nepodporila.