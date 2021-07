Poslanci OĽaNO sa zídu ešte pred schôdzou parlamentu, prediskutujú rozhodnutie ústavného súdu

O ďalšom postupe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) po rozhodnutí Ústavného súdu SR o referende bude poslanecký klub hnutia hovoriť pred júlovou schôdzou parlamentu. Povedal to predseda klubu Michal Šipoš. Jeho stanovisko agentúre SITA poskytol mediálny tím OĽaNO.

Začiatok schôdze je naplánovaný na štvrtok 22. júla. Ústavný súd SR v stredu 7. júla rozhodol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu povedala, že poslanci Národnej rady SR (NR SR) môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou.

„Poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ uviedla Čaputová. Prezidentka tak naznačila, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia NR SR.