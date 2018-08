Poslanci opätovne odmietli ruskú anexiu Krymu a odsúdili cestu kolegu Marčeka

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Zahraničný výbor Národnej rady SR odsúdil cestu nezaradeného poslanca Petra Marčeka na Krym. Poslanci zahraničného výboru pripomenuli, že Slovenská republika ako aj spojenci NATO a Európskej únie považujú Krym za ukrajinské územie.

„Zahraničný výbor NR SR odmieta akékoľvek prejavy legitimácie, okupácie a anexie Krymu návštevami ústavných činiteľov SR,“ píše sa v uznesení, ktoré schválili poslanci siedmimi hlasmi, nikto nehlasoval proti a jeden sa zdržal.

Počas zasadnutia výboru vystúpil aj poslanec Marček, ktorý sa obhajoval. Keď Martin Klus (SaS) začal vyvracať jeho tvrdenia dôkazmi o tom, že Krym nebol vždy ruský, Marček z výboru odišiel so slovami, že „toto nebude počúvať“.

Ako na úvod vysvetlila predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová, poslanec Marček porušil pozíciu Slovenska nielen samotnou návštevou, ale aj v rámci programu, keď sa stretával s predstaviteľmi.

Považuje za dôležité, aby sa nenechával priestor extrémistom a dobrodruhom, ale aby zazneli aj hodnotové postoje podľa Programového vyhlásenia vlády. Zároveň sa vyjadrila, že aj vzhľadom na blížiace sa výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa považuje vyhlásenia a činy relativizujúce činy Ruska za cynické.

Takisto považovala za dôležité, aby sa k tomu v čase, keď sa ku všetkému vyjadrujú rôzni extrémisti, vyjadril aj výbor. „Mrzí ma, že poslanec sa takto zahráva s reputáciou Slovenska, obzvlášť keď sme videli, že ruská strana jeho návštevu zneužila na propagandu,“ dodala Cséfalvayová.

Narážka na filantropa Sorosa

Nezaradenému poslancovi Zsoltovi Simonovi prešiel návrh, podľa ktorého sa z uznesenia výboru odstránila zmienka o vyhlásení ministerstva zahraničných vecí k Marčekovej návšteve. „Nechcem podporiť vyhlásenie vlády, ktorá sa podieľala na únose Vietnamca, nech je to uznesenie výboru, nie podpora ministerstva,“ argumentoval Simon.

Počas rokovania vystúpil aj poslanec Marček. „Nepotrebujeme víza na vstup do Ukrajiny. Ak je Krym ukrajinský, prečo by som si mal pýtať víza. Nedodržiava sa uznesenie ku Kosovu, keďže uznávame ich pasy. Zas je tam dlhá ruka Sorosa a Lajčáka,“ povedal Marček v narážke na známeho filantropa maďarského pôvodu Georga Sorosa a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

So Sorosom zároveň spojil aj Cséfalvayovú a Klusa. „Išiel som cez svoje voľno, hovoril som, že som tam ako turista, ktorý chce spoznať situáciu na Kryme, aká je vôľa ľudu. Vy ste sa už predtým báli, že čo tam zistíme,“ povedal s tým, že pôvodne malo ísť viac poslancov, ale tí sa pre mediálny tlak zľakli.

Marček nechcel počúvať Klusa

Marček takisto povedal, že Krym je, bol a bude ruský. Keď toto začal vyvracať poslanec Klus, napríklad tým, že takmer 300 rokov bol Krym tatársky, Marček sa postavil a odišiel so slovami, že toto počúvať nebude. „To, čo hovoril, boli mýty. Pravda sa mu asi ťažko počúva,“ reagoval na to Klus. Marček sa podľa neho nemôže tváriť, že to bola súkromná cesta, keďže podľa všetkého išiel na diplomatický pas.

„Presviedčať poslanca Marčeka o tom, že nie je dobré, čo urobil, je zbytočné. Užil si svojich 30 minút pochybnej slávy,“ povedal Peter Osuský (SaS). Zároveň vymenoval príklady z histórie, keď Rusko garantovalo územnú celistvosť krajiny a porušilo svoj záväzok.

„História nás učí, čo od koho môžeme očakávať. Robiť akékoľvek kroky, ktoré signalizujú akceptovanie čistého zla, sú škodou a tak trochu aj hanbou, ale konkrétneho poslanca, nie parlamentu,“ dodal Osuský. Rozdiel ale vidí v tom, či ide poslanec Marček na výlet a medzi tým, keď predseda NR SR Andrej Danko prednáša prejavy v ruskej Dume. „Teraz nemám pocit hanby na národnú radu. Poslanec získava mandát od ľudí vo voľbách, predseda parlamentu od poslancov. Poslanec Marček ma nezastupoval,“ dodal Osuský.

Na prelome júla a augusta mal nezaradený poslanec Peter Marček spolu s viacerými vládnymi poslancami odletieť cez Moskvu na Krym. Marček však bol jediný poslanec parlamentu, ktorý letel na Krym, sprevádzali ho však viacerí slovenskí podnikatelia.

Slovensko uznáva územnú celistvosť Ukrajiny

Rusko anektovalo Krym na jar 2014. Koncom novembra ukrajinskí občania chceli, aby Kyjev podpísal asociačnú dohodu s EÚ, čo vtedajší prezident Viktor Janukovič odmietol.

Moskva pôvodne odmietala, že na Krym prišli ruskí vojaci, potom tvrdila, že to boli vojaci na dovolenke a na nedávnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ruský prezident Vladimír Putin povedal, že „sme zorganizovali referendum“, čím podľa analytikov priznal, že Kremeľ stojí za anexiou. Na situáciu odpovedala EÚ aj Rusko zavedením sankcií, ktoré neustále obe spoločenstvá predlžujú. Brusel aj Washington považujú Krym za ukrajinské územie a vyzývajú Rusko na zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny.

Slovensko uznáva územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, teda vrátane Krymu, a vzhľadom na súčasnú situáciu na Krymskom polostrove Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča jeho návštevu.

Osoby, ktoré Krym navštívia bez povolenia ukrajinských orgánov, najmä ak prídu z územia Ruskej federácie, musia počítať s konzekvenciami ukrajinskej strany. Ukrajina v týchto prípadoch zakáže týmto osobám bez ohľadu na ich štatút vstup na svoje územie. Slovenský rezort diplomacie tak reagoval pred cestou Marčeka na vzniknutú situáciu.