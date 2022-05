Poslanci podľa Grendela spravili z Fica privilegovaného nadčloveka. Ako by rozhodol súd sa už nedozvieme

Argument o prepustení Roberta Kaliňáka z vyšetrovacej väzby v skutočnosti hovorí v prospech zbavenia väzobnej imunity Roberta Fica (Smer-SD), nie v jeho neprospech. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO).

Reagoval tak na niektorých poslancov, ktorí si podľa neho našli novú barličku, prečo je vlastne správne, že nezahlasovali za zbavenie väzobnej imunity Roberta Fica.

Súd sa s väzbou nemusí stotožniť

Práve rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o prepustení Roberta Kaliňáka podľa Grendela potvrdzuje, že ak prokurátor žiada pre niekoho väzbu, neznamená to automaticky, že sa s tým súd stotožní.

Ak by teda parlament vyhovel prokurátorovi a zbavil by poslanca Roberta Fica väzobnej imunity, neznamenalo by to automaticky, že by ho súd zobral do väzby.

Z Fica je privilegovaný nadčlovek

„Platí to, samozrejme, aj opačne: prepustenie Roberta K. automaticky neznamená, že by rovnako dopadol aj Robert Fico. U každého môže vychádzať obava z ovplyvňovania svedkov z iných argumentov,“ povedal Grendel.

„Ako by teda súd rozhodol v prípade poslanca Roberta Fica?“ spýtal sa podpredseda parlamentu a odpovedal, že to sa už nikdy nedozvieme, keďže sa 76 poslancov pri hlasovaní o jeho imunite zahralo na sudcov a urobili z neho privilegovaného nadčloveka.