Poslanci prelomili Kiskovo veto, štátne ceny budú udeľovať aj Fico s Dankom

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR v stredu opätovne schválili návrh zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, ktorú prezident Andrej Kiska vrátil na opätovné prerokovanie 3. októbra. Za schválenie v stredu hlasovalo 79 z prítomných 138 zákonodarcov, 39 bolo proti a 20 sa zdržalo.

V utorok 10. októbra mediálny výbor parlamentu odporučil plénu prijať vrátený zákon. Podľa prezidenta zákon nie je v súlade s Ústavou SR. Skutočnosť, že Národná rada SR oceňuje dlhodobo osobnosti, pripomenul v diskusii na výbore pre kultúru a médiá Miroslav Číž (Smer-SD).

„Nemýľme si štátne vyznamenania so štátnou cenou,“ upozornil predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD). Dodal, že štátna cena má úplne iné atribúty po formálnej aj obsahovej stránke. Je iná, lebo je s ňou spojená finančná odmena, tvrdí Jarjabek.

Viskupič súhlasí s výhradami Kisku

Podpredseda mediálneho výboru Jozef Viskupič (OĽANO) sa stotožňuje s výhradami kancelárie prezidenta k zákonu. Myslí si, že je potrebné upraviť udeľovanie vyznamenaní prezidentom.

Zároveň tvrdí, že sa nechce hádať o štátnych cenách, sú honorom pre osobnosti a mali by ostať v platnosti aj po skončení funkčných období najvyšších predstaviteľov štátu. Podľa Viskupiča by udeľovanie cien nemalo vyvolávať spory v spoločnosti a mali by sa na ňom zhodnúť všetci najvyšší predstavitelia štátu.

Podľa hlavy štátu forma a obsahové zameranie štátnych cien sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach. „Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojem ‘štátna cena’, podľa prezidenta SR to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania,“ píše sa v tlačovej správe kancelárie prezidenta k vráteniu zákona. Schválený zákon je preto podľa neho v rozpore s Ústavou SR.

„Podľa platného a účinného znenia ústavy môže štátne vyznamenania udeľovať iba prezident SR, prípadne na to môže splnomocniť iný orgán. Bez takéhoto splnomocnenia nemá žiaden iný ústavný orgán – ani predseda parlamentu, ani predseda vlády – ústavou zverenú právomoc udeľovať vyznamenania,“ dodáva sa a prezident navrhoval, aby Národná rada SR pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

Držiteľ cien dostane aj finančnú odmenu

Návrh zákona od skupiny poslancov za Smer-SD, ktorý zavádza Cenu Alexandra Dubčeka pôvodne schválil parlament 14. septembra. Cenu má podľa neho udeľovať 1. mája vláda za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin.

Vláda navrhla, aby popritom bola novelou zavedená aj Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana, čo si koaliční poslanci osvojili. Túto cenu má udeľovať predseda parlamentu každoročne 1. septembra alebo iný deň, keď tak rozhodne. Touto cenou môže predseda Národnej rady SR oceňovať občanov za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike.

Predseda parlamentu bude môcť udeľovať Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana na základe návrhu ústavnoprávneho výboru. Podnet na udelenie štátnej ceny bude môcť podať výboru ktokoľvek.

V oboch prípadoch jej držiteľ dostane finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro.