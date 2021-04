Poslanci rokujú o programovom vyhlásení vlády a zvolia aj štvrtého podpredsedu parlamentu (naživo)

aktualizované 30. apríla 9:40

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) na 27. schôdzi, ktorá sa začala v piatok o 9:00, vyslovujú dôveru vláde SR. O dôveru parlamentu sa uchádza na základe svojho programového vyhlásenia, ktoré si kabinet schválil na rokovaní v stredu 28. apríla.

Naživo: Rokovanie parlamentu

V úvode schôdze opätovne zložil sľub poslanca Jozef Hlinka (Sme rodina). Do poslaneckej lavice zasadol ako náhradník za Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý sa vrátil do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Hlinka už poslancom bol do podania Krajniakovej demisie.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub poslanca. Ten ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a svojím podpisom.

Princíp hodnoty za peniaze

Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje, že v riadení verejných výdavkov bude dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze, aby sa z vybratých daní a odvodov dosiahol maximálny úžitok pre občanov.

Zvýšiť chce kvalitu vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sľubuje nastaviť dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby bola podporená produkcia s vyššou pridanou hodnotou a zvýšil sa tak podiel domácich potravín na trhu.

Voľba podpredsedu parlamentu

„Nepoľavíme v posilňovaní sociálnych istôt občanov, sme odhodlaní uskutočňovať účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev,” píše sa ďalej v dokumente. Vláda SR vysoko hodnotí členstvo Slovenska v Európskej únii a plne si je vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie, „ktorá je bezpečnostnou zárukou pre našich občanov, že môžu žiť v mieri.”

Členovia zákonodarného zboru v piatok majú zvoliť aj štvrtého podpredsedu NR SR. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nominovala do tejto funkcie opätovne Milana Laurenčíka (SaS). Podpredsedom bol už predtým, ako minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podal demisiu a začal si uplatňovať poslanecký mandát.

Práve Laurenčík je Sulíkovým náhradníkom. Sulík sa vrátil na post šéfa rezortu hospodárstva a Laurenčík zaujal v parlamente pozíciu rádového poslanca.