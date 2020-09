Poslanci sa pokúsia prelomiť veto prezidentky k trom zákonom, zaoberať sa budú aj smrťou Chovanca

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú na stredajšej 11. schôdzi, ktorá sa začína o 13:00, rokovať o prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej k trom zákonom. Hlava štátu vrátila koncom júla parlamentu novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti či komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách.

Novela zákona o prokuratúre má umožniť kandidatúru na šéfa generálnej prokuratúry aj neprokurátorovi. NR SR by vďaka nej získala tiež možnosť odvolať generálneho prokurátora, ak by nevykonával svoju funkciu riadne či čestne. Práve to je dôvodom, pre ktorý Čaputová využila právo veta. Uvedené skutočnosti totiž považuje za protiústavné a avizovala, že v prípade prelomenia veta podá podnet na Ústavný súd SR.

Zákon v rozpore s ústavou

Prezidentka vrátila parlamentu aj novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorá je podľa nej v rozpore s ústavou. Tretím vetovaným zákonom je novela upravujúca možnosti odvolania komisára pre deti, ak svoju funkciu nevykonáva šesť mesiacov.

Podľa hlavy štátu sa nenaplnili dôvody na skrátené legislatívne konanie. Čaputová prízvukovala, že aj keď vníma potrebu rozšírenia podmienok na odvolanie komisára z funkcie, chce, aby sa účel zákona naplnil riadnou legislatívnou cestou.

Prejednajú aj uznesenie k smrti Chovanca

Členovia zákonodarného orgánu budú v stredu 2. septembra rokovať aj o návrhu uznesenia NR SR k smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. V uznesení vyjadruje Slovensko ľútosť a znepokojenie nad smrťou Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek a odsudzuje ich hrubý a bezprecedentný postup.

Národná rada zároveň žiada vládu, aby s využitím všetkých diplomatických prostriedkov intervenovala u belgickej vlády za účelom vyvodenia trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti zasahujúcich príslušníkov polície. Plénum taktiež vládu žiada, aby získala od belgickej vlády informácie z vyšetrovania a tie následne prezentovala národnej rade. V závere uznesenia plénum vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym Jozefa Chovanca.

Návrh vyhlásenia NR SR k smrti Jozefa Chovanca predložila vo štvrtok 27. augusta aj opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že k obom návrhom uznesenia bude v pléne zlúčená rozprava.