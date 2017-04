Poslanci schválili nariadenie o otváracích hodinách podnikov, tieto zmeny čakajú Staré Mesto

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Staromestskí poslanci schválili na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Zároveň schválili aj návrh VZN o ochrane verejného poriadku, ktorý úzko súvisí s nariadením o otváracích hodinách podnikov. Obe nariadenia začnú platiť od 15. mája.

Podľa nového návrhu VZN budú obchody v Starom Meste otvorené nonstop. Po zohľadnení pripomienok od občanov aj organizácií mestská časť tiež v návrhu rozšírila počet dní s predĺženým časom. To znamená, že vo štvrtok, v piatok a v sobotu budú diskotéky, nočné bary a kluby otvorené do štvrtej hodiny rannej a vinárne a pivárne do jednej hodiny rannej. Pôvodne mali byť vo štvrtok diskotéky, nočné bary a kluby otvorené len do druhej hodiny rannej a vinárne a pivárne do polnoci.

Zmena nastala aj pri predaji cez okienko, kde sa navrhlo predĺžiť dobu predaja do 02:00 ráno. Pôvodný návrh znel, aby predaj cez okienko bol maximálne do polnoci. Terasy budú môcť fungovať podľa nariadenia od pondelka do nedele od 08:00 do 22:00 a prevádzkový čas v reštaurácii má byť od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci a v kaviarni či cukrárni od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci. Prevádzkovatelia si budú môcť navyše nahlásiť viac druhov prevádzok.

Nariadenie bude tiež všetkým prevádzkovateľom podnikov bez rozdielu prikazovať, aby mali posudok od odborníka, že ich prevádzka spĺňa podmienky merateľnosti hluku v čase nočného pokoja na území Starého Mesta.