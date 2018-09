Poslanci schválili novelu SNS o znížení DPH na ubytovacie služby na desať percent

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Daň z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby by sa od budúceho roka mala znížiť na 10 %. Umožňuje to návrh novely zákona o DPH, ktorý predložili poslanci za SNS a poslanci ho posunuli do druhého čítania.

Predpoklad na zvýšenie turizmu

Znížená DPH sa bude vzťahovať na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov. Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2019.

Aj na základe pozitívnych skúseností iných členských štátov Európskej únie je podľa predkladateľov predpoklad, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku a tým pozitívne podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu.

Podpora cestovného ruchu

Rovnako sa očakáva pozitívny dopad na občanov využívajúcich tieto vybrané ubytovacie služby z dôvodu predpokladaného zníženia konečnej ceny týchto ubytovacích služieb.

Zároveň sa podľa poslancov za SNS zavedením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby predpokladá zlepšenie dostupnosti ubytovacích služieb pre širšiu skupinu obyvateľstva oproti súčasnému stavu a zvýšenie domáceho cestovného ruchu.