Poslanci schválili tzv. „špicľovací“ zákon, mal by pomôcť nájsť potencionálne chorých na Covid-19

Štát bude môcť získavať od mobilných operátorov údaje o zákazníkoch, aby mohol identifikovať ľudí, ktorí sú alebo potenciálne môžu byť nakazení koronavírusom. V stredu o tom rozhodla Národná rada SR.

V skrátenom legislatívnom konaní totiž schválila návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii. Za hlasovalo 91 poslancov, proti bolo 43 a štyria sa zdržali. Kompetentní pritom veria, že pôjde o jeden z dôležitých nástrojov, ako zabrániť šíreniu aktuálnej pandémie.

Trasovanie pomohlo už v troch krajinách

Podobný model použili aj v Južnej Kórei, v Singapure a na Taiwane, kde práve trasovanie potenciálne nakazených osôb prispelo k tomu, že výrazne a veľmi rýchlo dokázali pandémiu znížiť.

Pôvodné znenie zákona, ktorý sa venuje tejto téme, bolo pritom podrobené výraznej kritike opozície a napokon prešiel s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Ako v pléne priblížil spravodajca zákona poslanec Ondrej Dostál (SaS), ustanovenie okresali len na to, čo je nevyhnutné. Podstatné bolo vypustenie získavania prevádzkových údajov.

Poskytnuté informácie budú spracované anonymizovane, iba na štatistické účely a na zachovanie prevencie, na účely identifikácie príjemcu a výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu. Taktiež sa do návrhu doplnilo, že zbieranie údajov bude možné iba v prípade pandémie alebo šírenia nákazlivej choroby.

Nutná podmienka

„Je to v príčinnej súvislosti, je to nutná podmienka,“ objasnil Dostál. Ďalšou zmenou je, že operátori takéto údaje poskytnú Úradu verejného zdravotníctva iba na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Ten ich pritom bude môcť spracovávať iba počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, najneskôr však do konca roka 2020. Ak pritom mimoriadna situácia alebo núdzový stav pominú, úrad oprávnenie stratí, ak by trvali aj po uvedenom termíne, parlament bude musieť prípadné predĺženie opätovne schváliť.

Ako zároveň dodal poslanec, opatrenia samozrejme neriešia všetky problémy. Mnohí poslanci totiž poukazovali na to, že nie všetci Slováci majú mobilné telefóny.

„Ak schválime tento nástroj, máme šancu zachytiť aspoň veľkú časť infikovaných a ich kontaktov a overiť, či sú nakazení a spomaliť tak šírenie pandémie. Myslím, že je to úplne legitímny dôvod na takýto zásah do súkromia a osobných práv,“ vyhlásil Dostál. Zároveň doplnil, že boli otvorení diskusii a návrhom opozície. „Vy ste nenavrhli, ako to vylepšiť, iba to vypustiť a hodiť to zo stola,“ odkázal opozícii.

Právo na súkromie vs potreby štátu

Proti ustanoveniu ostro vystúpila opozícia. Smer-SD ho označil za „špicľovací“. Ako ešte pred hlasovaním o návrhu uviedol bývalý predseda vlády Peter Pellegrini, ide o veľmi vážnu tému, kde treba brať do úvahy hranicu medzi právom na súkromie a potrebami štátu. Podľa neho je k takémuto kroku možné pristúpiť iba ak bude vyhlásený núdzový stav na území celej Slovenskej republiky.

Zároveň by sa takéto opatrenie malo týkať iba ľudí, u ktorých bude identifikovaná nákaza alebo majú povinnú karanténu a zistilo sa, že ju porušujú. Opozícia má k opatreniu množstvo otázok, či je Úrad verejného zdravotníctva na takúto zmenu technicky pripravený, či majú jeho ľudia previerky, kto bude celý proces kontrolovať.

„Veď to nie je ako kúpiť si hrach v potravinách a oddeliť ho od pšenice,“ uzatvoril Pellegrini. Opozičná strana chcela prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu zo zákona toto ustanovenie vypustiť. Návrh však plénum nepodporilo.

Miera zásahov je otázna

Naopak, podporu vyjadrilo návrhu Slovensko.Digital. „Podľa našich informácií nemá ísť o plošné monitorovanie pohybu občanov, ich vzájomných kontaktov, a už vôbec nie o monitorovanie obsahu ich komunikácie. Cieľom momentálne diskutovaného riešenia má byť výhradne pomoc pri spätnom trasovaní pohybu človeka (spomínaní si) po potvrdení jeho nakazenia koronavírusom. Sme presvedčení, že údaje, ktoré môžu prispieť k zvládnutiu súčasného krízového stavu, by mali byť využité,“ konštatuje občianske združenie.

Otázkou je podľa neho vždy miera využitia týchto údajov a miera vynúteného zásahu do súkromia. „Každé spracovanie osobných údajov musí byť aj v čase tejto krízy výlučne v medziach zákona a iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel. Na tento účel sú nutné najmä údaje o polohe, identifikátor zariadenia a časové údaje. Určite nie sú nutné potrebné detailné údaje o hovoroch, či obsah SMS správ. Cieľom nie je niekoho “tajne špehovať”,“ objasňuje Slovensko.Digital.

Rozumie však obavám časti verejnosti, a preto považuje za samozrejmé, že vláda proaktívne zverejní informácie o spôsobe výkonu nových oprávnení, o detailný popis, ktoré údaje budú spracúvané, akým spôsobom a okruhu akých osôb sa to bude týkať, ako aj o detailnú technickú dokumentáciu pre softvérové riešenie. Podporuje tiež zavedenie čo najširších kontrolných mechanizmov.

Agentúra SITA požiada o reakciu operátorov pôsobiacich na Slovensku.