Poslanci Smeru-SD dostali inštrukcie od Fica, nemajú podporiť Kotlebov protiinterupčný zákon

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci Smeru-SD nemajú hlasovať za návrh novely interrupčného zákona z dielne Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Podľa informácií agentúry SITA im to tento týždeň na rokovaní poslaneckého klubu nariadil predseda klubu Robert Fico.

Zároveň ich Fico informoval, že poslanec Ján Podmanický má predložiť vlastný návrh zákona, ktorý by obmedzil vykonanie potratov pri poškodenom plode dieťaťa. Podľa informácií agentúry SITA Smer navrhne obmedziť vykonanie takýchto potratov do 12 týždňa tehotenstva, teda do doby, ktorá platí aj na ostatné prípady.

Poslanci NR SR ukončili rokovanie 31. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne Ľudovej strany Naše Slovensko. O návrhu však budú hlasovať až na najbližšej schôdzi. Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy.

Interrupcie by mali byť možné len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.