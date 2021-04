Poslanci v parlamente rozhodnú, či sa na Slovensku predĺži núdzový stav

Body programu 25. schôdze Národnej rady SR (NR SR) sa pomaly míňajú. Plénum by vo štvtok malo prerokovať návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentnosť využívania rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády. Navrhuje to koaličný poslanec Milan Vetrák (OĽaNO).

V právnej úprave navrhuje zriadiť poradný orgán predsedu vlády v podobe komisie, ktorá by posúdila využitie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Komisia by mala svoje rozhodnutie prezentovať ešte predtým, ako o využití financií z rezervy rozhodne samotný premiér.

Skončiť sa mal 19. marca

O 14:00 majú poslanci pristúpiť k rokovaniu o vyslovení súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Vláda v stredu 17. marca predĺžila núdzový stav, ktorý sa mal skončiť v piatok 19. marca.

Potvrdiť ho ešte musí zákonodarný zbor, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Upravila to novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú parlament schválil 28. decembra 2020.

Situácia bola vážna

V predloženom materiáli sa píše, že vyhlásenie a predĺženie núdzového stavu umožňuje ministerstvu zdravotníctva aj naďalej efektívne riadiť poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vyhlásenie núdzového stavu tiež umožňuje v prípade akútnej potreby dopĺňať chýbajúci zdravotnícky personál v jednotlivých zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

„Epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné. V momente, kedy sa rozhodovalo o opakovanom (opätovnom) predĺžení núdzového stavu, teda 17. marca, epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku bola naďalej veľmi vážna, čo sa prejavilo veľmi viditeľne v nemocniciach,” píše sa v návrhu na vyslovenie súhlasu.