Poslanci zasadnú do lavíc, čaká ich obranná stratégia či novela zákona o sčítaní obyvateľov

Na poslancov Národnej rady SR (NR SR) čaká prvá riadna schôdza v tomto roku. Venovať sa budú napríklad novele zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Vyplýva z nej, že asistované sčítavanie obyvateľov sa bude vykonávať neskôr ako v čase elektronického sčítania obyvateľov.

Takzvané asistované sčítanie slúži pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sami, alebo s pomocou blízkych elektronicky sčítať. Zmenu si podľa predloženého materiálu vyžiadala epidemická situácia na Slovensku. Parlament by ju mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Začiatok schôdze je naplánovaný na utorok 26. januára o 13:00.

Individuálne vzdelávanie aj pre druhý stupeň ZŠ

Obete násilného trestného činu by po novom mohli požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Zakotviť to má novela zákona o obetiach trestných činov a zákona o Policajnom zbore. Súčasná právna úprava umožňuje obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania.

S cieľom umožniť individuálne vzdelávanie všetkým žiakom základných škôl (ZŠ) bez rozdielu veku, navrhujú koaliční poslanci v novele školského zákona umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania „doma“ iba v prípade žiakov prvého stupňa ZŠ.

Žiaci druhého stupňa môžu v súčasnosti plniť školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, len ak im zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, alebo ak je žiak vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, a nemožno mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Slovensko chce byť zodpovedným štátom

Streda 27. januára by podľa programu 23. schôdze mala patriť obrannej a bezpečnostnej stratégii SR. Základným cieľom obrannej politiky Slovenska je zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, „ktoré sú nevyhnutnou podmienkou bezpečnosti štátu“.

Zásadou Slovenska je byť zodpovedným štátom, spoľahlivým spojencom a dôveryhodným partnerom v medzinárodných vzťahoch. Obranná stratégia pripomína, že Slovensko uprednostňuje mierové riešenie sporov a usiluje sa o mierové spolunažívanie s ostatnými štátmi.

Zákonodarcovia by mali definitívne schváliť aj novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vďaka nej sa má zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov, formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Voliť by sa mal aj nový špeciálny prokurátor. Presný dátum však zatiaľ v programe nie je stanovený. Kandidátmi na tento post sú Ján Šanta, Daniel Lipšic, Vasiľ Špirko a Peter Kysel.