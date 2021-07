Poslanci Národnej rady SR (NR SR) zasadnú do lavíc aj počas leta, a to vo štvrtok 22. júla. V pléne to oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s tým, že už je na schôdzu vyzbieraných viac ako 30 podpisov.

Podľa jeho slov by mala schôdza trvať asi tri dni a členovia zákonodarného zboru by na nej mali prerokovať 11 alebo 12 zákonov.