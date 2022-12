Poslanec Miroslav Kollár nebude hlasovať za pád vlády, aj keď na jej nedovládnutie vidí dôvody (foto)

aktualizované 10. decembra 18:36

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Spolu) nebude hlasovať za návrh na odvolanie vlády. Ako povedal na dnešnom brífingu po sneme strany Spolu – občianska demokracia, návrh strany Sloboda a Solidarita považuje za nezodpovedný aj preto, že nie je známe, čo by nastalo po vyslovení nedôvery vláde.

Dodal však, že je mnoho dôvodov, prečo by táto vláda nemala dovládnuť do konca volebného obdobia. Nehlasovať za pád súčasnej vlády je jeho vlastné rozhodnutie, pričom berie do úvahy mandát, ktorý dostal, keď kandidoval do NR SR za stranu Za ľudí a pracuje s hodnotovým rámcom, s ktorým kandidoval.

Koalíciu opustil ako prvý

Pripomenul, že bol prvý, kto vládnu koalíciu opustil, pretože nesúhlasil s tým, ako súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) viedol vládu. Ako jeden z dôvodov, prečo návrh nepodporí, uviedol, že nešiel do veľkej politiky preto, aby pomohol Robertovi Ficovi (Smer-SD), mafii či extrému k moci.

Kľúčovým dôvodom je pre neho aj otázka Ukrajiny, ktorá podľa Kollára bojuje a obetuje životy aj za slobodnú budúcnosť Slovenska.

Ukončenie volebného obdobia predčasne

Vláda však podľa poslanca potrebuje zmeniť spôsob výkonu vládnej moci, pretože inak len bude prehlbovať chaos v spoločnosti a nedôveru voličov v politický systém a demokratické inštitúcie. Kollár je však pripravený diskutovať o predčasnom ukončení volebného obdobia v jesennom termíne.

Doplnil, že jeho záujmom nie je prehlbovanie chaosu a je pripravený rokovať aj o podpore štátneho rozpočtu, no za predpokladu, že v ňom bude vyriešená otázka výdavkových limitov takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, a ani udržateľnosti verejných financií do budúcnosti.